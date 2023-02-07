На Волыни представители УПЦ МП, съезжая из приходского дома, забрали даже унитаз (видео)

Что забрали

Представители УПЦ МП в течение недели вывозили технику, мебель и другие вещи.

По словам местных жителей, из дома демонтировали всю сантехнику, даже ванную и унитаз.

На видео видно, что дом совсем пуст. Не забрали представители МП только батареи на стенах.

Как выглядит дом после того, как выехали представители УПЦ МП (скриншот)

Скандал в приходском доме

Известно, что еще несколько месяцев назад в приходском доме разгорелся скандал. В ноябре представители УПЦ МП продолжали пользоваться зданием религиозной общины Свято-Троицкого храма ПЦУ.

Тогда их просили освободить дом, но они вообще не реагировали.

Ранее в доме жил настоятель храма, но он уехал задолго до того, как община решила покинуть Московский патриархат. Тогда сторонники УПЦ МП проводили там богослужение.