На вокзалі Івано-Франківська через людську байдужість помер чоловік

В Івано-Франківську на залізничному вокзалі помер чоловік без певного місця проживання, який був паралізований і просто лежав на лавці цілий місяць, хоча повз щодня проходило багато людей, не звертаючи уваги на дідуся в біді.

Місцевий священик, який побачив безхатька на лавці, ще 20 травня опублікував про це пост і розповів, що почав пошуки закладу, куди можна доставити чоловіка для догляду та лікування.

"Наскільки вражає людська байдужість. Сьогодні я побачив цього чоловіка, який лежав і на ньому вже сиділи мухи. Це вокзал. Тут щодня проходить купу людей. Він вже місяць, бідолаха, тут лежить. Він паралізований, не може ходити. Його ніхто не приймає. Спробую знайти притулок, щоб його доглянули", - писав У мережі Володимир Войтович, священик Церкви Святого пророка Іллі (УГКЦ).

Відео: в Івано-Франківську паралізований безхатченко на території вокзалу лежав на лавці

До доброї справи долучилися й інші небайдужі франківці, та коли заклад все ж таки вдалося підібрати та отримати згоду, з'ясувалося, що дідусь до цього часу вже помер на цій самій лавці.

"На превеликий жаль ми не встигли допомогти... Дякую всім хто відгукнувся!!! Ми знайшли і медзаклад, який його б прийняв на обстеження і хоспіс... Йдучи сьогодні по дорозі на вокзал для організації перевезення чоловіка, я дізналась від отця Володимира, що він помер! Мені дуже сумно і гірко, що ми не встигли, що людина так і померла на лавці, не дочекавшись допомоги. Попри нього проходили сотні людей кожного дня, але всім було байдуже. Людина померла не внаслідок воєнних дій, а внаслідок байдужості цивілізованого світу", - розповіла 21 червня пані Наталія.

Відео: коли для безхатченка небайдужі люди знайшли медзаклади, він уже помер