Воїни жорстко звернулися до українців перед виборами (відео)

Напередодні другого туру виборів президента 2019 офіцери Військово-морських сил ЗСУ звернулися до українського народу і до кандидатів на пост глави держави. Їх відеозвернення було опубліковано на Facebook-сторінці прес-служби Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

Воїни зазначили, що зараз країна стоїть перед вирішальним вибором.

"Армія поза політикою. Військово-морські сили будуть дотримуватися закону. Зараз країні потрібно обрати, куди рухатися. Але ми знаємо, куди рухатися - до європейських цінностей, до верховенства права", - наголошується в їх відеозверненні.

Військові нагадали, що вони перші відчули на собі "зраду" під час захоплення россйскими військовими Криму, коли їх заблокували і наказали здати зброю.

"Ми першими не виконали той злочинний наказ, що надійшов 2 березня від зрадника Березовського здати зброю. Ми її не здали", - сказали військові моряки і додали, що не впевнені - чи надійдуть подібні накази у майбутньому після проведення виборів.

Вони заявили, що будуть вірно виконувати всі закони України і стояти на всіх рубежах держави як у морі, так і на суходолі, але хотіли б почути конкретні відповіді на питання про подальший рух країни і Збройних сил.

ВМС ЗСУ звернулися до українців і кандидатів у президенти перед виборами-2019 (фото: facebook.com/OperationalCommandEast)

"Дайте відповідь, як будуть відвойовані захоплені території, яким чином змусити Російську Федерацію виконувати норми міжнародного морського права, як змусити Росію не красти наш газ, так необхідний для родовищ у Чорному морі в нашій економічній зоні", - йдеться у зверненні.

Військові додали, що вони знають, що було зроблено за 5 років під час російсько-української війни і наголосили, що в житті не вийде зробити другий, третій і так далі дублі, тому що за їх плечима - життя військових.

Відео: facebook.com/OperationalCommandEast

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