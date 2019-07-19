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На Донбасі унаслідок обстрілу снайперів загинули двоє військових

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 23:02
На Донбасі унаслідок обстрілу снайперів загинули двоє військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військових обстріляли під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу

На Донбасі 19 липня, під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер.

Інший військовослужбовець, отримав кульове поранення в бік та руку, намагаючись врятувати бойового побратима, та винести його на ношах із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці.

На Донбасі унаслідок обстрілу снайперів загинули двоє військових

Раніше повідомлялося, що на Донбасі від початку доби 19 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог три рази порушив режим припинення вогню. 

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил 18 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на міні загинув один український військовий, двох поранено під час обстрілів. 

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