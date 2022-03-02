Для допомоги Україні відкрили рахунки для переказу криптовалюти
Міністерство цифрової трансформації України відкрили рахунки, куди можна переказувати криптовалюту для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором.
Зокрема, для цього створили кілька криптогаманців, повідомили у міністерстві.
"Допомогти українським військовим подолати окупанта можна не лише в національній та іноземній валютах, а й у крипті! Щоб протягнути фінансову руку допомоги могли й власники віртуальних активів у будь-якому куточку світу, Мінцифра у співпраці з криптопроектами створила криптогаманці", - йдеться у повідомленні.
Мінцифра відкрила офіційний гаманець Polkadot:
DOT - 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
Платформа Everstake з екосистеми Solana створила гаманець SOL у партнерстві з Мінцифрою:
SOL - 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
Мінцифри також створило офіційний криптогаманець для збору коштів у токенах DOGE:
DOGE - DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL
Криптобіржа Kuna створила Резервний фонд України:
BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH and USDT (erc20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX and USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy.
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