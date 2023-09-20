В военное время нормы стоит пересмотреть. Какая нагрузка сейчас у школьников и почему родители нервничают

Дети "работают" головой больше, чем взрослые

Недавно украинское общество взбудоражил пост в Facebook HR Prozorro Ирины Редько о нагрузке на среднестатистического школьника. Она посчитала, что ученик 8 класса имеет ежедневно 7-8 уроков по 45 минут и небольшие перемены между ними 15-20 минут и тратит каждый день на домашние задания в среднем еще 3-4 часа.

"Получается, что ребенок в возрасте 13 лет ежедневно с понедельника по пятницу работает 10-12 часов. Вместе ориентировочно - 50-60 часов в неделю умственного труда. Умственная работа - это тяжелая работа. Взрослые люди в основном работают 8 часов в день/40 часов в неделю. Выходит, что 13-летний ребенок работает (головой) где-то на 10-20 часов в неделю больше, чем взрослый", - пишет Ирина.

Она отмечает, что нелогично сравнивать с психической стороны нагрузку взрослого 30-летнего человека и 13-летнего ребенка.

"Все мы знаем, что в процессе обучения мозг работает более интенсивно и изнуряющее, чем при выполнении понятных или привычных заданий", - добавляет мама школьника.

Похожие графики есть и у детей помладше - разница в 2 урока в день. И времени на прогулки, спортивные секции, катание на велосипедах и даже на просто "ничего не делать" - у ребенка практически не остается.

"Пока что у меня есть единственная мысль-вывод по поводу этого: именно из таких детей вырастают взрослые, у которых нет вкуса к жизни (они его просто не видят), так как с таким подходом формируется стереотип, что жизнь - боль и постоянная выматывающая работа, так как работа - выматывающая "хрень", из-за которой они ненавидят понедельники, а в пятницу имеют единственное желание - напиться, так как иначе расслабиться не выходит", - пишет Ирина Редько.

И оказалось, что это не единичный случай. Учитель Мария Воротило на своей странице в Facebook удивилась, что у ее ученика 8 класса было 9 уроков. На ее расспросы ребенок ответил, что такой график у него трижды в день, еще в один день - 7 уроков, по пятницам - шесть уроков.

Она спросила у родителей, как обстоят дела у других школьников и вот какие ответы она получила в комментариях:

Сын, 2 класс, по 5 уроков ежедневно, третьего класса начинаю бояться уже сейчас.

У кого кружки/репетиторы - вообще боюсь представить график "свободного времени".

Да, это массовый и давний треш. 7-8 уроков в 10-11 классе + репетиторы.

Ежедневно 7 уроков. В школе с 8:00 до 14:35. Далее занятия в музыкальной школе (две специальности), репетиции в театре, дополнительные занятия по математике (дважды в неделю) и истории. Свободного времени нет, так как еще нужно успевать делать домашние задания. Хотя не всегда с ними успевает.

Сын, 11 класс. Ежедневно 8 уроков, 6 уроков один раз в 2 недели. Еще ежедневно репетитор, так как готовимся к НМТ. Еще плавание 2 раза в неделю, единственное, что можем "позволить" из-за нехватки времени, айкидо и английский решили приостановить на этот год.

7 класс - по 7 уроков ежедневно. Программы составлены так, чтобы успеть пробежаться, без закрепления. Вопрос сына, когда в 6 классе был: "Мама, а жить мне когда?"

11 класс. 36 уроков в неделю. При норме не более 33 уроков по закону.

Ребенок в 6 классе имеет ежедневно по 7 уроков. До половины четвертого в школе. Заданий задают столько, что уроки делаются до 11-12 ночи, а в дни тренировок - вообще. Дети ненавидят школу.

Стоит отметить, что родители также писали о позитивном опыте - о переводе детей в частную школу или на домашнее обучение. Это позволяло снизить нагрузку и при этом не понизить качество образования.

Частная школа, 10 класс, по 7 уроков максимум. Вроде в предыдущие годы больше не было. Школа до 18:00, куда входить домашнее и прогулка.

Также у многих родителей есть опыт обучения в европейских школах. Там дети проводят в среднем по 8 часов в день - с 8:00 до 16:00. Но при этом перерывы значительно больше, а домашних заданий задают меньше - буквально на 1 час. Но у многих школьников обычно есть еще вторая смена - в украинской школе онлайн.

Английская школа, аналог 7 класса, 6 уроков в день по 60 минут каждый, два из них без перерыва, то есть по 120 минут подряд. До уроков 15-20 минут классный час обязательно. Школа с 8:30 до 15:30, 5 дней в неделю. Д/з фактически нет, но это скорее минус, чем плюс. Программа смешанная, некоторые темы, например, по математике, в Украине относились бы к 9-11 классу, а некоторые наоборот - к 6 классу.

А что с нормами по закону

В законе "Государственные санитарные правила и нормы обустройства, содержания общеобразовательных учебных заведений" указывается, что первоклассникам домашнее задание не задают. Ученики 2-го класса должны тратить на домашние задания не более 45 минут, 3-го класса - не более 1 часа и 10 минут.

Ученики 4 класса - до 1,5 часа, 5-6 классов - 2,5 часа, 7-9 классов - 3 часа, выпускных классов - не более 4 часов.

При этом в младших классах домашние задания не рекомендуется задавать домашние задания на выходные и праздничные дни. Начало занятий не должно быть ранее 8 часов утра, а занятия во вторую смену не должны заканчиваться позже 19 часов.

Ученики 3-5 классов должны учиться в первую смену или подсмену с началом занятий не позже 12 часов.

Нагрузка по урокам выглядит так (5-дневная неделя)

1 класс - 20 часов

2 класс - 22 часа

3-4 класс - 23 часа

5 класс - 28 часов

6 класс - 31 час

7 класс - 32 часа

8-9 класс - 33 часа

10-12 класс - 33 часа

Норма нагрузки на школьника в Украине (скриншот)

При этом уроки в первом классе должны длиться не более 35 минут, во 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут. Перемены у 1 класса - не менее 15 минут, для всех остальных - 10 минут. Обязательна большая перемена - 30 минут, вместо нее могут быть две длинные перемены по 20 минут - после 2 и 3 урока.

Во время перемен необходимо организовать пребывание учеников на открытом воздухе и питание.

"При составлении расписания уроков необходимо учитывать динамику умственной работоспособности учеников на протяжении дня и недели", - сказано в документе.

Рекомендуется 1 день в неделю (четверг) делать разгрузочным днем. Это значит, что в расписании не должно быть предметов, которые требуют значительного умственного напряжения (математика, языки).

Нормы уже давно стоит пересмотреть

Мы попросили прокомментировать ситуацию экспертов, и они уверены, что нормы для школьников нужно пересмотреть. Особенно, с учетом того, что дети учатся во время военного времени.

"Действительно, нагрузка на учащихся средней и старшей школы превышает допустимые нормы. Но кроме превышения норм еще есть другие факторы, которые влияют на детей. Например, в прифронтовых областях, как Запорожская, постоянные воздушные тревоги круглосуточно. Дети почти два года не спят нормально из-за обстрелов. Стресс, тревожность, отсутствие общения и внешкольного/спортивного развития оказывает сильное влияние на физическое и моральное состояние. Отсутствует мотивация к обучению, а образовательный процесс стал как домашний арест, когда весь день дети проводят у гаджета и переходят по ссылкам. Дети могут на днях не выходить на улицу из-за загруженности", - считает руководитель ОО "Хочу учиться!" Катерина Зверева.

Она добавляет, что дистанционное обучение не такое уж и гибкое, поскольку учителя вынуждены работать по тем же календарным планам, что и при очном обучении.

Некоторые пытаются в один урок успеть рассмотреть несколько тем, а затем засыпать учеников многочисленными задачами.

"Учеба не адаптирована с учетом условий войны. Теперь нужно пересматривать формы взаимодействия и нагрузки. Нецелесообразность такого количества домашних заданий и переформатирование обучения, с учетом физического и нравственного состояния детей, учесть, чтобы ребенок имел свободное время в мировой день. Нельзя пренебрегать здоровьем детей и учиться для галочки, потому что это просто симуляция образовательного процесса и никак не касается приобретения знаний и навыков", - подчеркивает эксперт.

Психотерапевт и руководитель Тренингового центра Наталья Саблина считает, что в первую очередь нужно понимать, что Украина сейчас находится в состоянии войны и последствия которой негативно отражаются на школьниках.

Дети должны адаптироваться к офлайн-обучению и нагрузка на них не может быть по 10-12 часов в день.

"В большинстве городов сейчас внедрен смешанный формат, чрезвычайно сложный и не слишком комфортный. В результате растет нагрузка на детские глаза, и, соответственно, требуются более частые перерывы, а от родителей - необходимость контроля за выполнением детьми домашних заданий", - подчеркивает эксперт.

Она добавляет, что дети должны выполнять домашнее задание в соответствии со своим психологическим и физиологическим возрастом.

"Мы и должны акцентировать внимание именно на времени, поскольку чрезмерная школьная нагрузка отнимает у детей возможности самосовершенствоваться. Чем больше времени ребенок будет уделять обучению, тем больше стресса он будет ощущать. Это постоянные переутомления, истерики, истощение и, как следствие, нежелание учиться", - говорит Саблина.

Она добавляет, что сейчас детям особенно необходим здоровый и качественный сон.

"Если говорить о среднестатистическом подростке, он или она имеет нагрузку в среднем 30 часов в неделю, что и так слишком много. Также очень важно следить за психическим состоянием детей. Они активно развиваются, посещают определенные кружки, а не только учатся в школе, поэтому дети до 14 лет должны спать по меньшей мере 10 часов в сутки. Ребенок может не сделать какую-либо задачу или изучить определенный параграф, однако он будет здоров психически. Двойку можно исправить, однако работать с ментальным здоровьем ребенка гораздо сложнее", - резюмирует эксперт.