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Воду для Криму хочуть качати з озера для зберігання відходів (фото)

Автор: Світлана Мащенко

Прісну воду в Севастополь вирішили подавати зі штучного водоймища, створеного для зливу відходів

Штучне озеро біля гори Гасфорта "влада Криму" розглядає в якості резервного джерела водопостачання Севастополя. У посушливому 2014-му російський уряд уже перекидав воду звідси в обміліле Чорноріченське водосховище. Тепер же "подвиг" знову хочуть повторити.

Як пише Крим. Реалії, з 1977 року водойма виконувала функцію сховища відходів від добування флюсових вапняків Балаклавського рудоуправління. В кінці 1980-х це припинилося, і озеро поступово заповнилося водою з підземних ключів і дощу.

Озеро біля гори Гасфорта (фото: krymr.com)

Цікаво, що зараз озеро і прилеглу до нього територію орендує громадська організація байкерів "Нічні вовки". Щорічно байкери організовують тут байк-шоу, а підзаробляють вони парком розваг та платною риболовлею на озері.

Байк-шоу біля гори Гасфорта двічі відвідував Путін. Перший раз це було ще в 2009-му, а другий - десять років потому.

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Озеро біля гори Гасфорта (фото: krymr.com)

Нині повний обсяг водойми становить 2450 тисяч куб/м, площа водного дзеркала - 35 га, довжина - 900 метрів, максимальна ширина - 500 метрів, максимальна глибина 14 метрів.

Зазначимо, що через посуху проблема з прісною водою в Криму набуває серйозних масштабів. Так, нещодавно на півострові пересох найбільший водоспад.

Раніше ми писали, що в Криму будували водовід і натрапили на 5000-літнє поселення.

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