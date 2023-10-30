Для водителей в Украине ввели новый запрет: что нужно знать, чтобы не получить штраф

В Украине внесли несколько изменений в правила дорожного движения. Среди них есть новый запрет, который касается разрешенных парковочных мест.

Что нужно знать водителям, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Постановление Кабинета Министров.

Запомните эти дорожные знаки

В изменениях в ПДД правительство уточнило перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Теперь, если на определенном участке дороги нет знака о разрешении на стоянку, водителю запрещено делать там остановку. Разрешенные участки обозначены дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.

Ниже приводим изображения этих знаков:

Список дорожных знаков, позволяющих остановку на автомагистралях и дорогах (фото: ПДД Тесты)

Где еще нельзя парковаться и какие штрафы

Стоянка - это остановка транспортного средства более чем на пять минут. Среди тех локаций, где нельзя ставить машину, вспомним следующие:

место, где есть запрещающий знак

пешеходный тротуар, кроме мотоциклов, легковых автомобилей, если они оставят пешеходную дорожку два метра

газоны

велодорожки

в радиусе 50 метров от железнодорожной станции или переезда

на загородных трассах в районе резкого поворота, где видимость дороги составит менее 100 метров

места, где транспортное средство мешает проезду других автомобилей и движению пешеходов

Размер штрафа в описанных ситуациях составляет 15 необлагаемым налогом минимальных доходов. Это 255 гривен. При повторных нарушениях - до 680 гривен.

Какие еще изменения появились

Включать дневные ходовые фары вне населенных пунктов.

Если такие огни на транспортном средстве отсутствуют, можно использовать ближний свет фар. Обратите внимание, что речь идет о включенных фарах в течение всего года, а не только в осенне-зимний период. Если водитель нарушит эту норму, ему грозит наказание в виде штрафа от 425 до 510 гривен.

Запрещено перевозить детей в возрасте до 150 сантиметров.

Эта норма действует при отсутствии в машине детского кресла и ремня безопасности. А перевозить ребенка на заднем сиденье мотоцикла и мопеда полностью запрещено. Штраф - от 510 до 850 гривен.

Если ребенок старше 12 лет и выше 145 сантиметров ростом, ему можно садиться на заднее сиденье мотоцикла или мопеда.