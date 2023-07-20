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Водителей предупреждают о сезонном явлении на дорогах: чего стоит остерегаться (фото)

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Украина, Четверг 20 июля 2023 11:26
Водителей предупреждают о сезонном явлении на дорогах: чего стоит остерегаться (фото) Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские водители предупреждают о диких животных на дорогах. Особенно это касается болотных черепах, часто становящихся жертвами наездов.

Почему этих пресноводных нужно беречь, рассказали в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Черепахи часто переходят дороги

В Украине существует только один вид черепахи - болотная. Это пресноводное животное живет в неглубоких водоемах, но в начале лета его можно встретить вдали от воды. Дело в том, что самки мигрируют в поисках места для отложения яиц.

Именно в этот период черепахи очень уязвимы.

Переходя дорогу, животные могут погибнуть под колесами автомобилей. Существует также угроза попасть в злые руки браконьеров или просто неумелых "спасателей".

Сегодня количество болотных черепах сокращается из-за застройки мест их существования, загрязнения водоемов, сжигания сухой травы и камыша, во время которого гибнут кладки.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны! Если вы увидели черепаху на дороге, остановитесь и перенесите ее подальше в направлении, в котором она двигалась", - призывают защитники природы.

Что известно о болотной черепахе

Окраска карапакса - панциря - черепахи может меняться от темно-оливкового, темно-серого цвета с желтыми чертами и пятнами, встречаются и особи черного цвета.

В природе болотные черепахи могут жить десятки лет. Они заселяют неглубокие водоемы, держатся на небольшой глубине, ползают или плавают по дну.

Плавают черепахи быстро и шустро, а вот по земле двигаются гораздо медленнее. Животные выходят на берег погреться на солнце и при этом могут отдаляться от водоема на несколько сот метров.

Ареал вида включает Южную и Центральную Европу, Переднюю Азию и северо-западную часть Африки. В Украине болотная черепаха проживает в реках бассейна Черного моря и Крыма.

Пресноводное может также встречаться в лесных, лесостепных и степных районах, где заселяют болота, плавни, озера, пруды, речные заливы с илистым дном.

Водителей предупреждают о сезонном явлении на дорогах: чего стоит остерегаться (фото)Водителей предупреждают о сезонном явлении на дорогах: чего стоит остерегаться (фото)Водителей предупреждают о сезонном явлении на дорогах: чего стоит остерегаться (фото)

Украинских водителей призывают быть осмотрительными на дорогах из-за активности болотных черепах (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы рассказывали, что теперь для сдачи водительских прав можно самостоятельно учить теоретическую часть.

Читайте также, как водителей могут "разводить" на штраф за вождение в нетрезвом состоянии.

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