Водителям приходят чужие штрафы за нарушение ПДД: почему и как этого избежать

Почему водители получают чужие штрафы

Официально продажа транспортных средств (как новых, так и б/у) в Украине оформляется в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Сначала необходимо обратиться в экспертную службу МВД по поводу проверки транспортного средства. После этого в сервисном центре производится перерегистрация машины. Другой владелец получает новое свидетельство о регистрации авто и номерные знаки уже на свое имя.

В то же время такая процедура продажи требует существенных расходов, связанных с уплатой ряда платежей в бюджет, поэтому популярной среди украинцев является продажа авто по так называемой "генеральной доверенности".

Такой способ приобретения и продажи транспортного средства значительно упрощает процедуру, экономит время и деньги. Однако продавец, передавая автомобиль по доверенности, не передает свое право собственности и де-юре остается его владельцем.

Именно поэтому водителям могут приходить штрафы за нарушения на дорогах, которые они не совершали.

Кто такой надлежащий пользователь

Большое количество чужих штрафов начало приходить водителям, ранее продавшим свою машину по доверенности, после внедрения в Украине автоматической фиксации скорости движения.

Несмотря на то, что эти лица больше не управляют транспортным средством, они до сих пор официально остаются его владельцами. Поэтому штрафы за превышение скорости выписываются на их имя.

Согласно статье 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, налагаются на владельцев или пользователей таких автомобилей.

Именно поэтому МВД должно знать о фактическом пользователе автомобиля (который управляет им на основании доверенности).

Для этого ведется специальный реестр сведений о надлежащем пользователе.

По сути, надлежащий пользователь - физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащей ему машиной. Такого пользователя на транспортное средство может назначить как юридическое лицо, так и физическое.

Водителям приходят чужие штрафы за нарушение ПДД (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Как избежать чужих штрафов

Чтобы избежать чужих штрафов, владельцу автомобиля следует проследить за тем, чтобы человек, купивший его машину по доверенности, был внесен в реестр МВД как надлежащий пользователь.

Услугу можно оформить:

офлайн - в любом удобном сервисном центре МВД

онлайн - через Электронный кабинет водителя или приложение "Дія"

Надлежащим пользователем может стать лицо, имеющее:

национальное водительское удостоверение

водительское удостоверение иностранного государства (соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года)

Отметим, что назначение надлежащим пользователем производится на определенный период (этот срок владелец транспортного средства и пользователь определяют самостоятельно).

На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь.

В то же время, при необходимости отменить назначение надлежащим пользователем можно досрочно (ранее, чем было указано при оформлении услуги).

Что делать, если чужой штраф уже выписан

Если пользователь автомобиля после его приобретения по доверенности не успел (или проигнорировал) зарегистрироваться в реестре сведений о надлежащем пользователе, штрафы за нарушение ПДД и в дальнейшем будут выписываться на владельца автомобиля (на основании свидетельства о регистрации машины).

В то же время согласно статье 279-3 КУАП владелец авто освобождается от административной ответственности за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме (или за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки, видеозаписи), если:

в течение 20 календарных дней предоставляет документ, подтверждающий, что к моменту совершения правонарушения ТС выбыло из его владения вследствие противоправных действий других лиц, или относительно противоправного использования другими лицами номерных знаков, принадлежащих его машине

в течение 20 календарных дней лицо, которое на самом управляло транспортным средством, лично обратится в подразделение МВД (с заявлением о согласии, что нарушение совершило оно) и уплатит сумму штрафа

Кроме того, получив постановление со штрафом, реальный владелец машины может сообщить человеку, купившему автомобиль по доверенности, о необходимости уплатить штраф. Но здесь уже будет работать "человеческий фактор".

Если фактический пользователь транспортного средства откажется уплатить штраф, его придется оплатить владельцу ТС (согласно техническому паспорту).