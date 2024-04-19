Водителям назвали три световых устройства, которые нужно включать согласно ПДД

Чего должны придерживаться водители

Согласно правилу 19.1, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые устройства:

на всех механических транспортных средствах - фары ближнего (дальнего) света

на мопедах (велосипедах) и гужевых возах (санях) - фары или фонари

на буксируемых прицепах и транспортных средствах - габаритные фонари

К тому же, во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости внешние световые устройства автомобиля являются основным источником информации для других участников дорожного движения, поэтому необходимо:

постоянно следить за чистотой наружных световых устройств

перед поездкой проверять исправность наружных световых устройств

"Будьте сознательными гражданами своей страны!" - призывали патрульные.

Что сделать перед началом движения

Начиная движение в темное время суток с хорошо освещенного участка необходимо дать глазам привыкнуть к темноте в течение 1-2 минут.

Управление транспортным средством в темное время суток существенно усложняется из-за ухудшения видимости дороги, теряется цветовое восприятие объектов, и различить их можно только по яркости. Их яркость и контрастность по отношению к дороге резко уменьшается.

Поскольку фары автомобиля освещают ограниченный участок, объекты в освещенной зоне появляются внезапно. Поэтому водитель может заметить пешехода на дороге в темных одеждах на расстоянии не более 65-70 м при включенном ближнем свете фар и 100-120 м при включенном дальнем свете фар.

Второй важной проблемой встречного движения ночью является ослепление водителя - физиологическое состояние водителя вследствие воздействия света на его зрение, когда водитель объективно не может обнаружить препятствия или распознать границы элементов дороги на минимальном расстоянии.

При внезапном переходе из света во тьму или наоборот наступает слепота, которая может продолжаться до 30 сек. Важно, что для водителя транспортного средства это может обернуться непоправимыми последствиями.

Также на мокрой дороге освещенность дороги по фарам транспортного средства уменьшается в 5-6 раз, а освещенность фарами встречного транспорта возрастает в 3-6 раз.

При этом уровень адаптации зрачков водителя снижается на 70-80%.

Для предупреждения ослепления Правилами дорожного движения предусмотрено, что дальний свет следует переключать на ближний не менее 250 м до встречного транспортного средства.