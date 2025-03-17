Водитель проверил, врезается ли Tesla в стену, замаскированную под дорогу: результат шокирует!

Производитель электромобилей под руководством Илона Маска полностью отказался от использования LIDAR и радаров, которые его конкуренты уже много лет применяют для обнаружения объектов. Маск однажды назвал LIDAR "чертовски глупым, дорогим и ненужным".

Но, полагаясь только на визуальные данные, автопилот Tesla легко можно обмануть - будь то густой туман или нарисованная на стене дорога, как продемонстрировал Робер в своем последнем видео.

Этот эксперимент стал серьезным доказательством того, что подход Tesla может привести к аварии. Эксперты давно предупреждали, что использование одних лишь камер - это рискованное решение, особенно когда существуют альтернативы в виде LIDAR и радаров.

Ситуация усугубляется тем, что, по словам Маска, уже в этом году Tesla планирует выпустить "несанкционированную" версию своей скандальной системы помощи водителю Full Self-Driving. Это может еще больше усугубить ложное чувство безопасности у водителей.

А планы Маска по запуску сервиса роботакси лишь усилят этот явный недостаток.

Во время тестов Робер сравнил поведение Tesla и тестового автомобиля с LIDAR-датчиками от компании Luminar при обнаружении манекена ребенка на дороге.

Tesla провалила тест с самого начала. Несмотря на то, что система распознала ребенка, аварийное торможение не сработало вовремя, и машина на полном ходу сбила манекен. Когда сцену заволокли дымом из туманной машины, автопилот снова не справился. Тот же результат был и под проливным дождем.

Но самым показательным моментом стало испытание с нарисованной на стене дорогой в стиле мультфильмов про койота Вайли. Tesla "повелась" на обман и врезалась в стену, не сбавляя скорости.

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Между тем Lexus с LIDAR-системой от Luminar прошел все испытания безупречно.

"Теперь я могу с уверенностью сказать: впервые в истории мира система камер Tesla абсолютно точно врежется в фальшивую стену, даже не притормозив", - заявил Робер в видео.

Конечно, нарисованная стена вряд ли станет препятствием на обычных дорогах. Но тестирование Робера идеально демонстрирует ключевые проблемы использования только камер.

Системы помощи водителю от Tesla уже связаны с сотнями аварий и десятками смертельных случаев, что подтверждено регулирующими органами. И пока неясно, сможет ли автопилот стать безопасным без надзора - особенно с текущими аппаратными ограничениями датчиков в автомобилях компании.