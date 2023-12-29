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Водитель 6 дней провел в ловушке своей машины после ДТП: как ему удалось выжить

Пятница 29 декабря 2023 21:25
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Водитель 6 дней провел в ловушке своей машины после ДТП: как ему удалось выжить Водитель провел 6 дней в ловушке авто после ДТП (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В США мужчина вместе с автомобилем взлетел с моста и оказался в ловушке. Ему пришлось 6 дней ждать помощи, потому выбраться самостоятельно он не смог.

Удивительную историю спасения водителя рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на AP.

27-летний Мэтью Ром попал в ужасное ДТП, и его пикап вылетел вниз перед мостом через Солт-Крик. Автомобиль несколько раз перевернулся и застрял у реки. Водитель получил серьезные травмы и не мог выбраться из заблокированного автомобиля. А телефон закатился так, что он не мог его достать и вызвать помощь.

К его несчастью, ДТП произошло в малолюдном месте и ему пришлось провести в ожидании помощи более 6 суток.

А впоследствии Мэтью в автомобиле обнаружили двое рыбаков. Мужчины, которые искали место для рыбалки, заметили машину с открытой подушкой безопасности и пошли посмотреть, что произошло. В салоне они увидели человека и сначала подумали, что тот мертв.

"Они коснулись тела и мужчина повернул голову и стал говорить с ними", - рассказали правоохранители.

Рыбаки быстро вызвали спасателей, а те достали из машины обессиленного Мэтью. Его сразу же доставили в больницу вертолетом.

Уже со временем он рассказал, что чудом выжил, потому что пил только дождевую воду. Он звал на помощь, но все, что он слышал - это шум воды.

Кстати, раньше мы писали, что делать, если вы попали в ДТП за границей.

А еще рассказывали о том, как не влететь на деньги со страховкой при ДТП.

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