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Водій 6 днів провів у пастці своєї машини після ДТП: як йому вдалося вижити

П'ятниця 29 грудня 2023 21:25
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Водій 6 днів провів у пастці своєї машини після ДТП: як йому вдалося вижити Водій провів 6 днів у пастці авто після ДТП (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У США чоловік разом з автомобілем злетів з мосту та опинився у пастці. Йому прийшлося 6 днів чекати на допомогу, бо вибратися самотужки він не зміг.

Дивну історію порятунку водія розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на AP.

27-річний Метью Ром потрапив у жахливу ДТП і його пікап злетів донизу перед мостом через Солт-Крик. Автомобіль декілька разів перевернувся та застряг біля річки. Водій отримав серйозні травми та не міг вибратися із заблокованого авто. А телефон закотився так, що він не міг його дістати та викликати допомогу.

На його нещастя, ДТП сталася в малолюдному місці і йому прийшлося провести в очікуванні допомоги понад 6 діб.

А згодом Метью в автомобілі знайшли двоє рибалок. Чоловіки, які шукали місце для риболовлі, помітили машину з відкритою подушкою безпеки та пішли подивитися, що трапилося. В салоні вони побачили людину й спочатку подумали, що той мертвий.

"Вони торкнулися тіла і чоловік повернув голову та почав говорити з ними", - розповіли правоохоронці.

Рибалки швидко викликали рятувальників, а ті дістали з машини знесиленого Метью. Його одразу ж доправили до лікарні гелікоптером.

Вже згодом він розповів, що дивом вижив, бо пив тільки дощову воду. Він кликав на допомогу, але все, що він чув - це шум води.

До речі, раніше ми писали про те, що робити, якщо ви потрапили у ДТП за кордоном.

А ще розповідали про те, як не "влетіти" на гроші зі страховкою при ДТП.

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