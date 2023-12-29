Водій 6 днів провів у пастці своєї машини після ДТП: як йому вдалося вижити
У США чоловік разом з автомобілем злетів з мосту та опинився у пастці. Йому прийшлося 6 днів чекати на допомогу, бо вибратися самотужки він не зміг.
Дивну історію порятунку водія розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на AP.
27-річний Метью Ром потрапив у жахливу ДТП і його пікап злетів донизу перед мостом через Солт-Крик. Автомобіль декілька разів перевернувся та застряг біля річки. Водій отримав серйозні травми та не міг вибратися із заблокованого авто. А телефон закотився так, що він не міг його дістати та викликати допомогу.
На його нещастя, ДТП сталася в малолюдному місці і йому прийшлося провести в очікуванні допомоги понад 6 діб.
А згодом Метью в автомобілі знайшли двоє рибалок. Чоловіки, які шукали місце для риболовлі, помітили машину з відкритою подушкою безпеки та пішли подивитися, що трапилося. В салоні вони побачили людину й спочатку подумали, що той мертвий.
"Вони торкнулися тіла і чоловік повернув голову та почав говорити з ними", - розповіли правоохоронці.
Рибалки швидко викликали рятувальників, а ті дістали з машини знесиленого Метью. Його одразу ж доправили до лікарні гелікоптером.
Вже згодом він розповів, що дивом вижив, бо пив тільки дощову воду. Він кликав на допомогу, але все, що він чув - це шум води.
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