Водіїв в Україні чекає сюрприз: в правах і техпаспорті з'явиться нова графа

В Україні планують поміняти всі водійські посвідчення і нові документи будуть містити додаткову інформацію про власників. Варто зазначити, що зміни торкнуться не тільки водійських прав, але і техпаспорту на транспортний засіб.

Що зміниться у водійських правах

Як повідомляє портал Auto.bigmir.net, в нових документах буде тепер вказуватися група крові водія, а також резус-фактор. З'явиться ще одна графа, в якій водій буде давати згоду або не згоду на посмертне донорство.

Дана інформація у водійському посвідченні буде прописуватися лише з дозволу власника документів, а не в обов'язковому порядку. Якщо водій через деякий час після отримання документа змінить своє рішення і захоче оновити дані, то йому доведеться звернутися в сервісний центр МВС.

Скріншот

У Міністерстві пояснили, що в Україні дуже високий рівень смертності на дорогах, а органи жертв нещасних випадків придатні для трансплантації та порятунку життя інших людей. Подібна практика використовується в багатьох країнах світу.

Що зміниться в техпаспорті

В нових техпаспортах з'явиться додаткова графа про екологію. Буде вказуватися наскільки екологічним є даний транспортний засіб.

Зміни у водійських документах вступлять в Україні в силу вже з березня 2021 року.

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні збираються поміняти водіям права і техпаспорти.

А також розповідали про те, що у МВС розповіли про новий спосіб перевірки водійських прав.