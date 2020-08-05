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Водій маршрутки цинічно обійшовся з людиною з інвалідністю: не хочу обслуговувати калік

Дніпро, Середа 05 серпня 2020 12:50
Водій маршрутки цинічно обійшовся з людиною з інвалідністю: не хочу обслуговувати калік
Водій маршрутки принизив людини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі водій маршрутки відзначився цинічною витівкою

У Дніпрі водій маршрутки №136 відзначився цинічною витівкою. Він не захотів везти безкоштовно за пільговим посвідчення особу з інвалідністю, а потім зачинив двері і "прокатав" чоловіка по вулиці. Про цей кричущий інцидент повідомили на сторінці "12 квартал Дніпра" в Facebook.

"Водій 136 маршрутки не хотів брати інваліда за пільговим, притиснув дверима йому руку з палицею і ногу і почав їхати. На крик людей він зупинився і відкрив двері, але коли інвалід увійшов в маршрутку водій сказав: "Я не хочу тебе обслуговувати, каліка", - сказано в повідомленні на сторінці.

Водій маршрутки цинічно обійшовся з людиною з інвалідністю: не хочу обслуговувати калікУ Дніпрі водій маршрутки принизив людини з інвалідністю (фото: facebook.com/groups)

В коментарях українці висловили свій гнів і обурення діями водія транспорту.

  • Ось тварюка, їжджу цим маршрутом, попадеться нагну.
  • Маршрутчики після ізоляції по-моєму ку-ку розгубили.
  • Людина ніколи не відчує біль іншого, поки не виявиться на його місці.
  • Це просто немає слів. Це не хамство і не свавілля, це повна деградація людини. Навіть вовки у своїй зграї охороняють слабких і хворих. Питання, а хто тоді звір?
  • Озвірілий покидьок, куди дивиться господар маршруту, якщо тримає таких водіїв, значить, треба робити висновки, що він теж бєспрєдєльщик.

Як ми раніше писали, у маршрутці Дніпра розгорівся мовний скандал між водієм і пасажиром.

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