Харьковчане пьют воду, которая может быть смертельно опасна для детей: что известно

Почему вода в Харькове стала опасной

В прошлом году в Харькове и области взяли более 1 400 проб воды, 60% из которых не соответствовали требованиям. А пробы из колодцев и источников не соответствовали нормам в 54% случаев.

"Результаты исследований свидетельствуют, что колодцы и природные источники не могут рассматриваться как источники более качественной и безопасной воды, чем водопроводная. Подземные водоносные горизонты не защищены от поверхностных загрязнений биологического и химического происхождения", - говорится в сообщении Центра контроля.

В воде Харьковского региона обнаружено высокое содержание нитратов в воде шахтных и трубчатых колодцев. В 43,3% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию в 1,1-6,7 раза.

Высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Богодуховского, Красноградского и Харьковского районов.

Какие источники проверили в Харькове

В Харькове исследовано 46 проб воды из 12 каптажей природных источников:

Саржин яр

Манжесов яр

поселок Олешки

парк "Юность"

парки "Петренки-1", "Петренки-2", "Петренки-3"

ул. Минераловодская, 1

ул. В. Зубенко, 25

ул. Бучмы (2 каптажа)

"Алексеевская балка"

В 2022 году в воде этих источников регистрировались отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

Чем нитраты опасны

Эти вещества никак не влияют на вкус, цвет и другие свойства воды. Это значит, что человек не сможет определить их наличие. Кроме того, от нитратов невозможно избавиться кипячением или очисткой с помощью бытовых фильтров.

Именно поэтому воду из колодцев и природных источников ни в коем случае нельзя использовать для вскармливания младенцев, приготовления пищи и удовлетворения потребностей детей в возрасте до 3-х лет.

Даже если нитраты в воде в пределах допустимых норм, они все равно опасны для малолетних детей из-за особенностей функционирования их организма. Если зараженная вода попадет в маленький организм, он будет страдать от недостатка кислорода даже при отсутствии видимых клинических симптомов.

Специалисты советуют родителям использовать специальную фасованную воду для детей и младенцев.