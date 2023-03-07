Харків'яни п'ють воду, яка може бути смертельно небезпечною для дітей: що відомо

Чому вода в Харкові стала небезпечною

Протягом минулого року в Харкові та області взяли понад 1 400 проб води, 60% з яких не відповідали вимогам. А проби з колодязів і джерел не відповідали нормам у 54% випадків.

"Результати досліджень свідчать, що колодязі та природні джерела не можуть розглядатись як джерела якіснішої та безпечнішої води, ніж водопровідна. Підземні водоносні горизонти не захищені від поверхневих забруднень біологічного та хімічного походження", - йдеться в повідомленні Центру контролю.

У воді Харківського регіону виявлено високий вміст нітратів у воді шахтних та трубчастих колодязів. В 43,3% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію у 1,1-6,7 раза.

Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Богодухівського, Красноградського та Харківського районів.

Які джерела перевірили в Харкові

У Харкові досліджено 46 проб води з 12 каптажів природних джерел:

Саржин яр

Манжосів яр

селище Олешки

парк "Юність"

парки "Петренки-1", "Петренки-2", "Петренки-3"

вул. Мінераловодська, 1

вул. В. Зубенка, 25

вул. Бучми (2 каптажі)

"Олексіївська балка"

Протягом 2022 року у воді цих джерел реєструвались відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками.

Чим нітрати небезпечні

Ці речовини ніяк не впливають на смак, колір та інші якості води. Це означає, що людина не зможе визначити їхню наявність. Крім того, від нітратів неможливо позбавитись за допомогою кип'ятіння або очищення за допомогою побутових фільтрів.

Саме тому воду з колодязів та природних джерел ні в якому разі не можна використовувати для вигодовування немовлят, приготування їжі та задоволення питних потреб дітей до 3-х років.

Навіть якщо нітрати у воді в межах допустимих норм, вони все одно небезпечні для малолітніх дітей через особливості функціонування їх організму. Якщо заражена вода потрапить до маленького організму, він буде страждати від нестачі кисню навіть за відсутності видимих клінічних симптомів.

Фахівці радять батькам використовувати спеціальну фасовану воду для дітей і немовлят.