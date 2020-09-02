Vodafone пропонує в період back-to-school бонуси до смартфонів для школярів

Компанія зарахує кошти на бонусний рахунок покупця

Vodafone дарує всім, хто шукає смартфони в школу, до 1000 гривень на інтернет

Компанія Vodafone пропонує бонуси до смартфонів для школярів у період back-to-school. Зокрема, всі, хто купить за акцією смартфони до 10 жовтня, отримають від 500 грн до 1000 грн у залежності від моделі смартфона. Компанія зарахує кошти на бонусний рахунок покупця.

У компанії відзначають, що в цьому році Vodafone зробив ставку на смартфони з хорошими камерами, оскільки запити юних користувачів на якісні фотографії продовжують рости.

У рамках акції можна придбати смартфони різних цінових категорій: Samsung S10, Samsung Galaxy A-51, Samsung Galaxy A31, Tecno CAMON 15, Tecno SPARK 5 і Tecno SPARK 4.

Акція діє в усіх магазинах власної роздрібної мережі Vodafone, а також у дилерських магазинах компанії.

З досвіду минулого року, найбільше в період back-to-school мали попит смартфони нижнього цінового сегмента – до 3000 грн. Серед особливостей купівельної поведінки в перші два тижні минулої осені також спостерігався інтерес до дитячих смарт-годинників.

Зазначимо, що на сьогодні Vodafone Retail - один з найбільших рітейлерів країни. Магазини Vodafone пропонують тільки сертифіковані товари: смартфони, різні гаджети, переносну електроніку, роутери, аксесуари.

У магазинах також можна під'єднати будь-які послуги Vodafone і отримати консультацію від експертів компанії.

На днях Vodafone також запустив трейд-ін у власній рітейл-мережі. Тепер в магазинах мережі можна вигідно оновити свій пристрій. Для цього достатньо принести свої старі гаджети і обміняти їх на новий пристрій.

Шляхом здачі старих пристроїв в магазинах Vodafone можна сплатити до 100% чека на новий гаджет. Покупці можуть здати свої старі пристрої в день покупки.

На оцінку вартості старих гаджетів впливає модель пристрою і технічні характеристики, зовнішній і технічний стан, а також наявність комплекту.