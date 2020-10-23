Vodafone оголосив про старт замовлення нових смартфонів Apple

Придбати смартфони Apple можна в розстрочку (фото: ixbt.com)

iPhone 12 + eSIM у подарунок у магазинах Vodafone

Vodafone оголосив про старт замовлення нових моделей смартфонів Apple: iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

З 23 по 29 жовтня в магазинах Vodafone можна попередньо замовити перші дві моделі iPhone 12 і iPhone 12 Pro. Вартість смартфонів стартує від 31999 грн. Купити смартфони Apple можна в розстрочку до 12 платежів.

Всі покупці, які оформили попереднє замовлення в магазинах Vodafone, отримають карту eSim у подарунок.

eSIM дозволяє відмовитися від застосування фізичної SIM-карти, замінивши її віртуальною. Для цього в сучасних гаджетах виробники встановлюють мікрочіп, який дозволяє завантажувати цифрову SIM-карту шляхом сканування QR-коду. Таким чином, користувачі отримують можливість купувати або міняти SIM-карту віддалено, не витрачаючи час на похід в магазин для отримання фізичної карти.

eSIM дозволяє власникам mono-SIM пристроїв значно розширити можливості своїх гаджетів і використовувати в одному смартфоні кілька профілів – до 10 номерів (залежить від установок виробника).

Також eSIM забезпечує додатковий рівень безпеки. Її не можна пошкодити, втратити або витягнути з смартфона, а це ще один бар'єр для шахраїв і можливість знайти зниклий смартфон. За шість місяців 2020 року проникнення eSIM смартфонів в мережі Vodafone Україна збільшилася на 60%.

Для користувачів Monobank покупка буде доступна частинами на 12 платежів від Mono з такими виплатами: iPhone 12 – від 2667 грн/міс; iPhone 12 Pro – від 3334 грн/міс.

За даними аналітиків Vodafone Retail, найбільш популярними моделями смартфонів Apple в першому півріччі 2020 року стали iPhone 11, частка їх продажів склала 32% від усіх проданих смартфонів на базі iOS. У п'ятірку лідерів також увійшли iPhone XR, iPhone SE 2020 і iPhone 11 Pro. Найбільшою популярністю користуються моделі чорного кольору і з об'ємом пам'яті 64GB.

Сьогодні Vodafone Retail – один з найбільших рітейлерів країни. Магазини Vodafone пропонують тільки сертифіковані товари: смартфони, різні гаджети, переносну електроніку, роутери та аксесуари. У магазинах також можна підключити будь-які послуги Vodafone і отримати кваліфіковану консультацію від експертів компанії.