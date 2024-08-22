Вода важна для жизни: какое состояние возникает при малом количестве жидкости в организме
Вода критически важна для жизни человека. Именно она обеспечивает нормальное течение процессов в организме. При потере влажной происходит обезвоживание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".
Симптомы обезвоживания
Вода обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины.
Обычный обмен веществ нарушается уже при утрате телом 1% воды.
Симптомы обезвоживания:
- жажда
- общее недомогание
- отсутствие аппетита
- покраснение кожи
- сонливость
- учащение пульса
- повышение температуры тела
- тошнота
- желудочно-кишечные расстройства
- головокружение
- головная боль
- одышка
- покалывание в конечностях
- потеря способности двигаться
- спазмы мышц
- охлаждение тела
Важно, что симптомы обезвоживания зависят от степени возраста и индивидуальных особенностей организма.
К причинам обезвоживания относятся:
- повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках
- пищевые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой
- употреблением в пищу продуктов, усиленно выводящих вод
- приемом некоторых лекарств
- тепловой или солнечный удар
- ожоги
Сколько действительно нужно пить воды для поддержания здоровья
По данным Национальных академий наук, техники и медицины США, дневная норма воды составляет 3,7 литра для мужчин и 2,7 литра для женщин. Эти цифры охватывают жидкости из всех источников, примерно 20% поступает из пищи, в основном из фруктов и овощей, а остальные - из напитков.
Добавим, что признаки достаточной гидратации включают в себя отсутствие жажды и светло-желтый цвет мочи.
Потребность в воде у детей зависит от их возраста и активности. Обычно им нужно от 4 до 8 чашек жидкости в день, а конкретнее:
- дети 1-3 лет: около 1 литра в сутки
- дети 4-8 лет: примерно 1,25 литра в день
- дети от 8 лет: от 1,75 до 2 литров в день
К группе людей с повышенными потребностями в воде входят:
- спортсмены
- люди с лишним весом
- люди с повышенным потоотделением
- беременные и кормящие женщины
- люди, живущие в жарком климате или высокогорье
- люди с повышенной температурой, рвотой или диареей
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