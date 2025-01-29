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VODA UA запустила креативную коллаборацию с рестораном корейской кухни Kim Kimchi

Среда 29 января 2025 13:50
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VODA UA запустила креативную коллаборацию с рестораном корейской кухни Kim Kimchi Фото: VODA UA запустила креативную коллаборацию с рестораном корейской кухни (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Украинский бренд VODA UA в коллаборации с рестораном корейской кухни Kim Kimchi создали особую этикетку для питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение брендов.

"Мы создали уникальную этикетку, объединяющую украинскую и корейскую культуры. Утонченные маки на гравировке сочетаются с фиолетовым DNA Kim Kimchi, образуя идеальный баланс эстетики и стиля", – отметила СЕО компании Екатерина Садовая.

Коллаборация призвана подчеркнуть синергию традиций двух стран через современный дизайн и качественный продукт. Продукция с новой этикеткой уже доступна в сети ресторанов Kim Kimchi.

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