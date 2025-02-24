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VODA UA поддержала форум Forbes Woman 2025

Понедельник 24 февраля 2025 14:26
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VODA UA поддержала форум Forbes Woman 2025 Фото: VODA UA поддержала форум Forbes Woman 2025 (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Украинский бренд питьевой воды VODA UA стал водным партнером ежегодного форума "Forbes Woman 2025: Визии успеха", который собрал ведущих лидеров бизнеса, общественной жизни и культуры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение бренда.

Как отмечают организаторы, Forbes Woman - это пространство для обмена идеями и создания новых возможностей. Программа мероприятия предусматривает выступления топ-менеджеров, предпринимательниц и лидеров мнений, которые поделятся опытом преодоления вызовов и реализации амбициозных целей.

VODA UA поддержала форум Forbes Woman 2025

VODA UA поддержала участников и участниц форума, обеспечив их качественной питьевой водой, соответствующей самым высоким стандартам.

"Forbes Woman 2025 - это не просто форум, а пространство, где рождаются идеи, меняющие реальность. Лозунг этого года - "Украина перед вызовом: Победа, рост - или исчезновение" - отзывается в наших сердцах, ведь мы верим, что будущее творят сильные, амбициозные и свободные люди. Поддержка этого мероприятия для VODA UA - это не только о партнерстве, но и об общих ценностях, вере в развитие и стремлении достигать большего вместе", - отметила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.

VODA UA поддержала форум Forbes Woman 2025

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