Вода в пластиковых бутылках может быть опаснее, чем считалось ранее

По данным ученых, многие из этих фрагментов исторически оставались незамеченными, предполагая, что проблемы со здоровьем, связанные с пластиковым загрязнением, могут быть существенно недооценены.

Новое исследование является первым, в котором оценивается наличие в бутилированной воде "нанопластиков" - пластиковых частиц длиной менее 1 микрометра, или одной семидесятой ширины бутылки.

Результаты показывают, что вода в бутылках может содержать в 100 раз больше пластиковых частиц, чем предполагалось ранее, поскольку более ранние исследования учитывали только микропластик или кусочки пластика размером от 1 до 5000 микрометров.

Нанопластики представляют большую угрозу для здоровья человека, чем микропластики, поскольку они достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Нанопластики также могут проникать через плаценту в организм будущего ребенка. Ученые давно подозревали их присутствие в бутилированной воде, но у них не было технологии для идентификации отдельных наночастиц.

Соавторы исследования изобрели новую технику микроскопии, запрограммировали алгоритм, основанный на данных, и использовали оба метода для анализа примерно 25 литровых бутылок воды популярных брендов. В каждом литре они обнаружили от 110 000 до 370 000 крошечных пластиковых частиц, 90% из которых - нанопластики.

Ведущий автор исследования и аспирант Колумбийского университета Найсин Цянь утверждает, что это исследование представляет собой мощный инструмент для решения проблем анализа нанопластиков, что обещает устранить нынешний пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне.

Исследователи остановились на семи распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого изготовлены многие бутылки для воды, и полиамид, часто используемый в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылки. Но они также обнаружили в воде множество неопознанных наночастиц. Если что-то из этого также является нанопластиком, распространенность пластика в бутилированной воде может быть еще выше.

Ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге оказывается на свалках. Подавляющее большинство пластика не разлагается естественным путем, а со временем распадается на более мелкие кусочки. Крошечные кусочки пластика также часто выпадают из изделий, содержащих пластик, во время их использования, в том числе из многих синтетических тканей.

Хотя загрязнение пластиком существует повсюду на Земле, вода в бутылках представляет особый интерес для ученых из-за ее способности попадать в организм человека частицы пластика.