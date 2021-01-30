Вода натщесерце може бути небезпечна: який напій може призвести до раку

Склянку води натщесерце рекомендують випивати багато фахівців. Люди часто придумують собі ритуали та вибирають те, що їм підходить найбільше – тепла, холодна, з лимоном або медом.

Однак фахівці стверджують, що не кожна склянка води може піти на користь і пояснили, яка вода призведе до проблем зі здоров'ям. Про це пише Ivona.

Холодна вода (15-20 градусів) бадьорить, але при цьому вона може дратувати слизову. Тепла вода (20-27 градусів) стимулює роботу шлунка і сприяє нормалізації травлення. Помірно гаряча вода (35-40 градусів) – стимулює обмін речовин, розчиняє слиз, а також очищає та омолоджує організм.

Вода натщесерце відповідає за підтримку балансу лімфатичної системи. Завдяки склянці води організм стає менш сприйнятливий до шкідливих мікроорганізмів. Це сприяє боротьбі з появою каменів, інфекцій сечового міхура, печії.

Проте, фахівці попереджають, що крижана вода натщесерце або склянка дуже гарячої води можуть завдати шкоди організму. Занадто гаряча вода шкідлива для стравоходу і це може навіть запустити онкологічний процес. Як показують дослідження, в тих країнах, де регулярно п'ють дуже гарячі напої – захворюваність раку шлунка вище.

Від холодної води є ризик отримати застуду або проблеми з горлом. І надмірне вживання такої води дає додаткове навантаження на серце і судини.

Медики не рекомендують пити воду натщесерце людям з проблемами шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. А для всіх інших вони радять вибирати воду кімнатної температури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали головні ознаки неякісної ковбаси.

А також розповідали про те, який біль у тілі без температури говорить про серйозні проблеми.