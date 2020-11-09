Вода на Марсі з'явилася раніше, ніж життя на Землі: несподіване відкриття вчених

Марс (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вода на Марсі існувала близько 4,4 мільярда років тому

Вчені розповідають, що на Марсі колись було набагато більше води, ніж зараз, але на питання про те, коли вона там з'явилася і коли зникла, відповісти набагато важче. Згідно з новим дослідженням, вода була присутня на Червоній планеті близько 4,4 мільярда років тому, набагато раніше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє Science Alert.

Такі висновки були зроблені грунтуючись на аналізі метеорита NWA 7533, виявленого в пустелі Сахара і імовірно виниклого на Марсі мільярди років тому. Окислення деяких мінералів всередині метеорита вказує на присутність води.

Отримані дані можуть відсунути передбачувану дату утворення води на Марсі приблизно на 700 мільйонів років в порівнянні з 3,7 мільярдами років тому, які досі були загальновизнаним. Також дослідження важливе для того, щоб пролити світло на процес формування планет.

"Я вперше досліджував цей метеорит, який отримав прізвисько "Чорна красуня" за його темний колір. Наші зразки NWA 7533 були піддані чотирьом різним видам спектроскопічного аналізу, способам виявлення хімічних відбитків. Результати привели нашу команду до деяких цікавих висновків", - говорить один з авторів дослідження.

Метеорит NWA 7533 (фото: NASA/Luc Labenne)

В такому випадку характерною ознакою води є окислення. Усередині метеорита були знайдені елементи, яким понад 4,4 мільярда років. Вчені підкреслюють, що це одна з найбільш далеких дат, пов'язаних з Марсом.

Раніше ми писали, що у Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальність знахідки в тому, що вони практично не ушкоджені.

Також повідомлялося, що астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт.