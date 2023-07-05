Вода и свет бесплатно. Кто сегодня может не платить за коммуналку

Недавнее решение НКРЭКУ об установлении новых тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотвода возмутило украинцев. Несмотря на то, что решение уже отменили , многие задумались над тем, чтобы вообще не платить за коммунальные услуги, ведь денег едва хватает на самое необходимое для жизни.

Какие санкции угрожают гражданам, что откажутся от уплаты счетов, а кому и при каких обстоятельствах действительно можно не платить коммуналку - объясняем в материале Styler.

Можно ли не платить за коммуналку

Согласно статье 7 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", не платить за жилищно-коммунальные услуги могут граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Такая норма действовала задолго до введения в Украине военного положения.

Украинцы, которые решат воспользоваться таким правом, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату должны списать, или же будет переплата. Для этого необходимо обратиться с заявлением к поставщику услуг и предоставить справку об отсутствии в своем доме.

Таким документом может стать:

справка внутренне перемещенного лица

справка о прохождении лечения

справка о прохождении военной службы

С заявлением и справкой следует обратиться в Центр коммунального сервиса.

Там должны произвести перерасчет на холодную и горячую воду, а также на вывоз мусора.

Какое наказание за коммунальные долги предусмотрено законодательством

Законодательство предусматривает, что к лицам, не оплачивающим жилищно-коммунальные услуги в полной мере, может применяться ответственность в форме:

взыскания пени

прекращения предоставления коммунальных услуг

выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства

Кого не будут штрафовать за коммунальные долги

В марте 2022 года Кабинет министров запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммуналки.

Тогда в правительстве заверили, что отключать граждан от жилищно-коммунальных услуг (горячая и холодная вода, отопление, газ и его снабжение, электроэнергия) за неуплату тоже не будут.

Впоследствии Верховная Рада законопроектом №7531 запретила принудительно взимать долги за коммунальные услуги с граждан, чье жилье расположено в районах проведения военных действий или находящихся или находившихся во временной оккупации.

Кроме того, правительство запретило взимать долги за коммунальные услуги с переселенцев, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут бои (речь идет о долгах, накопленных после начала великой войны).