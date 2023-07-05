Вода и свет бесплатно. Кто сегодня может не платить за коммуналку
Недавнее решение НКРЭКУ об установлении новых тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотвода возмутило украинцев. Несмотря на то, что решение уже отменили, многие задумались над тем, чтобы вообще не платить за коммунальные услуги, ведь денег едва хватает на самое необходимое для жизни.
Какие санкции угрожают гражданам, что откажутся от уплаты счетов, а кому и при каких обстоятельствах действительно можно не платить коммуналку - объясняем в материале Styler.
Можно ли не платить за коммуналку
Согласно статье 7 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", не платить за жилищно-коммунальные услуги могут граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Такая норма действовала задолго до введения в Украине военного положения.
Украинцы, которые решат воспользоваться таким правом, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату должны списать, или же будет переплата. Для этого необходимо обратиться с заявлением к поставщику услуг и предоставить справку об отсутствии в своем доме.
Таким документом может стать:
- справка внутренне перемещенного лица
- справка о прохождении лечения
- справка о прохождении военной службы
С заявлением и справкой следует обратиться в Центр коммунального сервиса.
Там должны произвести перерасчет на холодную и горячую воду, а также на вывоз мусора.
Какое наказание за коммунальные долги предусмотрено законодательством
Законодательство предусматривает, что к лицам, не оплачивающим жилищно-коммунальные услуги в полной мере, может применяться ответственность в форме:
- взыскания пени
- прекращения предоставления коммунальных услуг
- выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства
Кого не будут штрафовать за коммунальные долги
В марте 2022 года Кабинет министров запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммуналки.
Тогда в правительстве заверили, что отключать граждан от жилищно-коммунальных услуг (горячая и холодная вода, отопление, газ и его снабжение, электроэнергия) за неуплату тоже не будут.
Впоследствии Верховная Рада законопроектом №7531 запретила принудительно взимать долги за коммунальные услуги с граждан, чье жилье расположено в районах проведения военных действий или находящихся или находившихся во временной оккупации.
Кроме того, правительство запретило взимать долги за коммунальные услуги с переселенцев, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут бои (речь идет о долгах, накопленных после начала великой войны).
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