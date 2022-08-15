Ці явні ознаки вказують на ослаблення імунної системи: на що звернути увагу

На імунне здоров'я і самопочуття негативно впливають шкідливі щоденні звички, такі як куріння, неправильне харчування і надмірне вживання алкоголю. Але є і не такі очевидні причини та ознаки, що свідчать про ослаблення захисних здібностей організму.

Що ще на це вказує, розповів американський пульмонолог, директор відділення інтенсивної терапії в медцентрі Том Ядегар, передає Eat This, Not That!

Запорукою підтримки працездатності імунної системи є повноцінний сон, правильне харчування і регулярні фізичні вправи, пояснює він.

"Адекватне споживання вітамінів, включаючи вітамін C і вітамін D, також важливо для зміцнення імунної системи. Пацієнти з імунодефіцитом, такі як дефіцит IgG, також можуть отримувати інфузії, щоб допомогти зберегти їх імунну систему здоровою", - сказав доктор Ядегар з медичного центру Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center в Лос-Анджелесі.

Утома

Боротьба з інфекціями вимагає багато енергії. Коли організм виснажує свій нормальний енергетичний рівень, імунна система слабшає і може стати сприйнятливою до умовно-патогенних інфекцій.

"Люди зазвичай відчувають це, коли втомлюються. Графік спокійного сну, збалансована дієта з фруктами та овочами і вживання достатньої кількості води допомагають переконатися, що ваша імунна система готова відповісти на виклик інфекції", - розповів доктор.

Повільно гояться рани

Звичайні рани вимагають, щоб імунна система доставляла поживні речовини для відновлення пошкоджених тканин. Коли цей процес порушений, рани не можуть заживати належним чином, що сигналізує про слабку імунну систему, зазначає доктор Ядегар.

"Уповільнене загоєння ран вказує на погано функціонуючу імунну систему і має бути оцінене лікарем", - додає він.

Стрес

Довгостроковий стрес ставить під загрозу природний імунітет організму, що може призвести до підвищеного ризику інфекцій. Хоча в нашому швидко мінливому житті стрес неминучий, можуть допомогти заходи, спрямовані на пом'якшення цього стану тривоги та напруженості, говорить доктор.

"Будь то медитація, фізичні вправи або глибоке дихання, важливо адаптувати засоби для зняття стресу до кожної людини, щоб найкращим чином знизити рівень стресу", - говорить він.

Коли імунна система може працювати проти вашого тіла

За словами лікаря, при впливі чужорідного "загарбника" імунна система у відповідь виробляє антитіла, щоб запобігти важкі симптоми в разі повторного впливу.

"Коли цей процес обертається проти здорових тканин, а не проти чужорідних патогенів, імунна система атакує організм, що призводить до аутоімунного стану", - зазначає доктор Ядегар.