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Значна сума: дружина Павлика розсекретила свій заробіток в Instagram

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Середа 16 лютого 2022 10:49
Значна сума: дружина Павлика розсекретила свій заробіток в Instagram Фото: Катерина Репяхова розповіла про заробіток в Instagram (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Дружина 55-річного співака Віктора Павлика, 27-річна Катерина Репяхова, яка нещодавно заявила про запуск власного бізнесу, розповіла, скільки заробляє у своєму блозі в Instagram.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" вона розсекретила, що один пост і серія stories коштують 15 тисяч гривень, а сам пост - 8-10 тисяч гривень.

В цілому, завдяки рекламі, Катерина може заробляти близько 10 тисяч доларів на місяць.

"Десятки тисяч доларів. Місяць на місяць не доводиться, на кожен місяць у мене реклама. Буває у дрібніших блогерів, буває у більших блогерів", - підкреслила Катерина.

Але при цьому блогер також вкладає в розвиток свого блогу "десятки тисяч доларів".

"Ось грудень був активним. Я заробила близько 10 тис доларів. Але я і вклала в листопаді понад 5 тис доларів", - розповіла Репяхова.

За словами дівчини, вона проводить в Instagram близько шести годин на день. У Катерини більше 172 тисяч підписників, з якими вона ділиться подробицями життя свого і своєї сім'ї - блогер зізнається, що вже не уявляє свого життя без популярної соціальної мережі, адже це її робота, заробіток, хобі і життя.

Значна сума: дружина Павлика розсекретила свій заробіток в Instagram

Фото: Дружина Павлика розповіла, скільки заробляє на своєму блозі (instagram.com/repyahovakate)

Рідні та чоловік молодої мами не завжди ставилися до такого заробітку грошей позитивно. Однак побачивши її доходи в блозі, почали підтримувати.

"Чоловік скаржиться весь час, каже, "відкладай телефон". Тоді ще не було заробітку такого, як зараз. Але, коли побачили, що це приносить гроші, задоволення, що це мій сенс життя, то почали ставитися більш серйозно", - зазначила Репяхова.

Павлик вже навіть звик до сімейних фотосесій з дружиною і сином, які регулярно робить Катерина.

Значна сума: дружина Павлика розсекретила свій заробіток в InstagramФото: Катерина часто публікує кадри з сімейних фотосесій з чоловіком і сином (instagram.com/repyahovakate)

Раніше ми писали, що Катерина Репяхова розповідала про згубну пристрасть чоловіка, яка могла вартувати йому здоров'я і кар'єри.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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