Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП

Вибуху газу у багатоквартирному будинку в Одесі 2 квітня забрав життя однієї людини, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Вибух з подальшим спалахом стався у квартирі на другому поверсі.

В результаті НП у триповерховому будинку за адресою провулок Хутірський, 6/3, частково зруйновані перекриття між другим і третім поверхами та частково зруйновано сходовий марш.

Загиблий чоловік був власником квартири, де стався вибух. Вибуховою хвилею його викинуло на вулицю, і потерпілого госпіталізували у важкому стані, проте пізніше він помер від отриманих травм в реанімації.

Як розповіла мешканка будинку, врятуватися їй з родиною вдалося лише дивом. Так, жінка з дітьми вийшли на вулицю всього за кілька хвилин до вибуху, передає ТСН.

Квартира Світлани Коротинської розташована саме над тією, де стався вибух.

Жінка каже, що коли вона з сім'єю вийшла з будинку, їх кішка залишилася всередині. Тварину пізніше рятувальники витягли з-під завалів живою.

"Винесли кішку, слава Богу, і сказали, що вона дика, бо прокусила їм шкіряні рукавички. Я взяла дітей і везла в школу. Я доїхала дві зупинки і мені подзвонили, сказали, що у нас там вибух", - згадує Світлана про подію.

Після НП весь двір обгородили, щоб не відбулося повторного обвалу.

В Одесі пролунав вибух газу у квартирі житлового будинку 2 квітня (фото: dsns.gov.ua)

Людей будуть відселяти з тих квартир, у яких перебувати небезпечно.

Світлана також розповіла кореспонденту каналу "Україна 24" про загиблого чоловіка, який проживав сам.

"Він жив один, мама у нього померла, може, півроку тому, може, менше. Він один, інвалід, у нього немає зубів, у нього права рука не працювала, цукор високий", - сказала сусідка.

В результаті вибуху в будинку в Одесі загинув чоловік (фото: dsns.gov.ua)

У момент вибуху у квартирі знаходилася ще одна жінка. Її ударною хвилею відкинуло до дверей. Зараз постраждала госпіталізована з черепно-мозковою травмою.

На момент прибуття підрозділів витік газу не контролювалася, тому вирішили евакуювати людей - їх спускали драбинами з вікон і балконів.

Місце вибуху в житловому будинку в Одесі 2 квітня (фото: dsns.gov.ua)