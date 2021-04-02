ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 02 квітня 2021 21:28
Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП Колаж РБК-Україна: в Одесі стався вибух газу в житловому будинку
Автор: Володимир Костирін

Вибуху газу у багатоквартирному будинку в Одесі 2 квітня забрав життя однієї людини, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Вибух з подальшим спалахом стався у квартирі на другому поверсі.

Рятувальники евакуювали 15 мешканців, розповіли в прес-службі ДСНС в Одеській області.

В результаті НП у триповерховому будинку за адресою провулок Хутірський, 6/3, частково зруйновані перекриття між другим і третім поверхами та частково зруйновано сходовий марш.

Загиблий чоловік був власником квартири, де стався вибух. Вибуховою хвилею його викинуло на вулицю, і потерпілого госпіталізували у важкому стані, проте пізніше він помер від отриманих травм в реанімації.

Як розповіла мешканка будинку, врятуватися їй з родиною вдалося лише дивом. Так, жінка з дітьми вийшли на вулицю всього за кілька хвилин до вибуху, передає ТСН.

Квартира Світлани Коротинської розташована саме над тією, де стався вибух.

Жінка каже, що коли вона з сім'єю вийшла з будинку, їх кішка залишилася всередині. Тварину пізніше рятувальники витягли з-під завалів живою.

"Винесли кішку, слава Богу, і сказали, що вона дика, бо прокусила їм шкіряні рукавички. Я взяла дітей і везла в школу. Я доїхала дві зупинки і мені подзвонили, сказали, що у нас там вибух", - згадує Світлана про подію.

Після НП весь двір обгородили, щоб не відбулося повторного обвалу.

Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП

В Одесі пролунав вибух газу у квартирі житлового будинку 2 квітня (фото: dsns.gov.ua)

Людей будуть відселяти з тих квартир, у яких перебувати небезпечно.

Світлана також розповіла кореспонденту каналу "Україна 24" про загиблого чоловіка, який проживав сам.

"Він жив один, мама у нього померла, може, півроку тому, може, менше. Він один, інвалід, у нього немає зубів, у нього права рука не працювала, цукор високий", - сказала сусідка.

Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП

В результаті вибуху в будинку в Одесі загинув чоловік (фото: dsns.gov.ua)

У момент вибуху у квартирі знаходилася ще одна жінка. Її ударною хвилею відкинуло до дверей. Зараз постраждала госпіталізована з черепно-мозковою травмою.

На момент прибуття підрозділів витік газу не контролювалася, тому вирішили евакуювати людей - їх спускали драбинами з вікон і балконів.

Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП

Місце вибуху в житловому будинку в Одесі 2 квітня (фото: dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 2 квітня в Харкові прогримів вибух на підприємстві, в результаті події одна людина загинула, ще одна постраждала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події Одеса взрыв газа
LITE
Багато дощів і низька температура повітря: коли квітень стане по-справжньому теплим
Багато дощів і низька температура повітря: коли квітень стане по-справжньому теплим