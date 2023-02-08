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Внуки воюют на фронте: 102-летняя украинка, пережившая Голодомор, плетет маскировочные сетки

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Среда 08 февраля 2023 10:18
Внуки воюют на фронте: 102-летняя украинка, пережившая Голодомор, плетет маскировочные сетки В Украине бабушка плетет маскировочные сетки для военных (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

102-летняя украинская пенсионерка из села Ходорков Житомирской области Любовь Ярош плетет маскировочные сетки для армии. Женщина пережила три Голодомора, поэтому всеми силами пытается приблизить победу Украины.

Об этом сообщает CNN.

Внуки воюют на фронте

Женщина родилась в 1920 году. Трое ее внуков защищают страну на фронте, и это еще больше усугубляет ее болезненные воспоминания о собственном детстве.

"Тогда нечего было есть. Мы ели листья липы... и крапиву. Мы перемалывали эти дикорастущие растения на муку, пекли из нее. Это то, что мы ели во время голода", - рассказала женщина о своей жизни во время Голодомора 1932 -1933 годов.

Внуки воюют на фронте: 102-летняя украинка, пережившая Голодомор, плетет маскировочные сетки

Любовь Ярош (фото: CNN)

По словам женщины, тогда по приказу Сталина у украинских крестьян забрали все зерно, чтобы обеспечить индустриализацию и подавить национальное сопротивление.

Внуки воюют на фронте: 102-летняя украинка, пережившая Голодомор, плетет маскировочные сеткиСвидетельство о рождении (фото: CNN)

Ярош отметила, что в 13 лет видела, как ее старший брат и сестра погибли во время страшного массового голода в Украине.

"Я была полностью опухшей. У меня опухли ноги, опухли руки. Я была так больна. Я думала, что умру", - рассказала она.

Тогда стремились избавить Украину от независимых земледельцев, от ее языка, истории и независимости. Сейчас это пытается сделать российский президент Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины.

Как женщина помогает армии

Спустя 90 лет 102-летняя украинка отказывается принять новую агрессию России. Ее ненависть к этой стране видна, когда она показывает жест перерезания горла.

"Нужно россиян уничтожить, чтобы не осталось ни одного. Только тогда может быть какой-нибудь мир", - сказала Ярош.

Внуки воюют на фронте: 102-летняя украинка, пережившая Голодомор, плетет маскировочные сетки

Любовь Ярош плетет маскировочные сетки (фото: CNN)

Женщина плетет маскировочные сетки, чтобы сделать камуфляжные костюмы для снайперов. Таким образом помогает маскировать военных, чтобы они лучше убивали россиян.

Ранее мы сообщали, что вдова украинского бойца отдала деньги из компенсации за его гибель на нужды для ВСУ.

Также мы писали, что бабушка из Мариуполя освоила автомат и прославилась на весь мир.

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