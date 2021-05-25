19-річна внучка Ротару засвітила нареченого зі списку Forbes

У сторіс Соні з'явилися фото і відео з прогулянки по Манхеттену в Нью-Йорку, де живуть молоді люди. У місті тепло, тому вони вдягнені по літньому - на дівчині блакитна сукня, а на хлопцеві - футболка в тон.

Фото: Соня Євдокименко з нареченим (instagram.com/iamsofiaeve)

31-річного хлопця звуть Денис Жаданов, він українець і досяг великих висот у сфері IT-технологій. Він - віце-президент з маркетингу великої компанії. Чоловік входить до рейтингу американського Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Соня ж в Нью-Йорку освоює кар'єру моделі і попутно вчиться в школі дизайну Parsons.

Фото: Соня Євдокименко з Денисом Жадановим (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина "розсекретила" свого коханого кілька місяців тому і на пальці Соні тоді помітили обручку. Не виключено, що Денис скоро стане частиною сім'ї Софії Михайлівни Ротару.

Відзначимо, що Софія кілька років зустрічалася з французьким бізнесменом Марком Дюменілом.