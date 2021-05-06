ЗНО в Україні можуть скасувати: дехто зацікавлений у грошових правилах вступу у виші

"По-перше, я вкрай негативно ставлюся до ідеї скасування ЗНО. Це означало б надзвичайно високі ризики повернення корупції під час вступних іспитів до закладів вищої освіти", - озвучив свою позицію Горбачов.

Він зазначив, що дійсно ідея скасування ЗНО існує.

"По-друге. Так, небезпека скасування ЗНО існує. Це не Теорія змови і не Пошук "зради": такі спроби були і є з самого моменту впровадження ЗНО. Минулого року, наприклад, було абсолютно нелогічно і необґрунтовано скасовано пробне ЗНО, а потім я отримав інформацію про підготовку рішення скасувати зовнішнє незалежне оцінювання взагалі. Думаю, тільки просто оглушливий суспільний резонанс і громадський опір, коли ця інформація стала відома, не дозволили це зробити", - розповів обмудсмен.

Він вважає, що скасування оцінювання вигідне деяким людям.



"Насправді, ЗНО під постійною атакою, тому що певна категорія людей зацікавлена встановити грошові правила вступу до закладів вищої освіти. Треба не прогледіти їх чергових спроб", - резюмував Горбачов.