Раптове підвищення температури тіла: названі незвичайні причини

Підвищена температура тіла з болем у горлі та кашелем може бути причиною якогось інфекційного або запального захворювання. Але якщо температура піднімається сама по собі, то це може викликати здивування і паніку. Сімейний лікар Деменко Наталія розповіла MedOboz, з чим може бути пов'язана температура.

Якщо підвищена температура тримається більше трьох днів, то потрібно звертатися до фахівців. Температура є ознакою збою в організмі людини.

Нервові перевантаження

Нервові перевтоми можуть підвищити температуру тіла до рівня 37,2-38 градусів. Таке іноді трапляється під час стресових ситуацій. До цього особливо схильні люди з меланхолійним типом темпераменту, а також особи, які нетовариські і дуже вразливі.

Привести організм в норму в таких випадках допоможуть заспокійливі засоби, масажі, ауто-тренінги, медитації, а також повноцінний сон та правильне харчування. При цьому ні в якому разі не потрібно приймати жарознижуючі і протизапальні ліки.

Реакція на ліки

Підвищення температури може бути пов'язане з побічними ефектами від прийому ліків. Таке може статися через прийом препаратів від гіпертонії і захворювань ШКТ, гормональних засобів, і прийому вітамінів.

У таких випадках необхідно звернутися до лікаря і розповісти про реакції організму на препарати.

Перегрів і переохолодження

Перегрів і переохолодження може призвести до порушення терморегуляції в організмі, що в свою чергу може стати причиною підвищення температури тіла.

Медики радять одягатися по погоді і лягати спати в приміщенні, де температура повітря становить 20 градусів, +/- 1-2 градуси.

Недосипання

Нестача сну може викликати підвищення температури. При цьому це може статися вже після 2-3 недоспаної ночі.

Експерти кажуть, що зазвичай дорослій людині потрібно спати 7-8 годин. В іншому випадку в організмі можуть відбутися зміни, і навіть, на гормональному рівні.