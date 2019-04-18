Раптово померла відома російська актриса: усі подробиці

Ірина Цивіна померла 18 квітня на 56-му році життя. Актриса відома за ролями в серіалах "Кадети", "Татусеві дочки", "Поліцейський з Рубльовки", а також за ролями в театрі. Про це повідомляють росЗМІ.

Причини смерті поки не повідомляються.

Актриса була третьою і останньою дружиною Євгена Євстигнєєва, з яким вони щасливо прожили у шлюбі шість років, до смерті великого актора в 1992 році. Вона була молодша актора на 34 роки, але різниця у віці їх не бентежила.

Цивіна народилася в Мінську, закінчила школу-студію МХАТ, грала на сцені Московського академічного театру, МХАТу імені Чехова і "Сатирикона". Після смерті Євстигнєєва з 1993 року по 2003 рік жила і працювала в США.

Ірина Цивіна померла - біографія актриси (фото: ruskino.ru)

Ірина офіційно була в шлюбі чотири рази. Перший фіктивний шлюб уклала на прохання Євстигнєєва, який був її викладачем, з адміністратором МХАТу для отримання московської прописки.

Другим чоловіком актриси став Євген Євстигнєєв.

Ірина Цивіна померла - біографія актриси (актриса з другим чоловіком Євгеном Євстигнєєвим, фото: ruskino.ru)

Третій раз Цивіна вийшла заміж за продюсера Джорджа (Георгия) Пусепа, який емігрував з Росії в США. Актриса народила третьому чоловіку двох дітей. Однак шлюб розпався, а екс-чоловік відібрав у неї дочку і відвіз в Чорногорію.

Після повернення в РФ Цивіна вийшла заміж за бізнесмена Олександра Благонравова, з яким прожила 11 років, пізніше пара розлучилася.

Ірина Цивіна померла - біографія актриси (фото: ruskino.ru)

Після повернення в Росію вона займалася викладанням акторської майстерності і психології спілкування, а також знімалася в кіно. Серед її робіт - серіали "Кадети", "Ольга", "Татусеві дочки", "Поліцейський з Рубльовки", "Петрівка 38".

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