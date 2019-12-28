Раптово помер актор з "Гри престолів": тримав усіх разом (фото)

У Белфасті помер Ендрю Данбар, який зіграв у культовому серіалі "Гра престолів" кілька ролей - одного зі Старков, дублював персонаж Теона Грейджоя та ще кілька другорядних. Акторові було тільки 30 років. Про це передає Belfast Live.

Данбар помер напередодні Різдва у своєму будинку. Причина смерті не повідомляється.

Похорони відбудуться 30 грудня. На церемонію збираються приїхати актори, режисери, гримери та багато інших, хто його знав.

На знімальному майданчику популярного серіалу HBO "Гра престолів" Ендрю працював протягом багатьох років як актор і дублер.

Ендрю Данбар в серіалі "Гра перстолов" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)

Також з'являвся в інших відомих картинах, включаючи Line of Duty, і працював діджеєм.

"Навіть серед тисяч статистів, які пройшли через "Престоли" - Ендрю завжди виділявся", - сказала керівниця підбору акторів для масовки в серіалі Памела Сміт.

Актор Ендрю Данбар (Фото: mirror.co.uk)

Колега і друг Енді Макклей зазначив, що в Данбарі "було щось особливе".

"Люди завжди відчували себе добре поруч з ним, щасливі, схвильовані роботою, і завжди було дуже весело, коли він був поруч. Я б сказав, що більшість з нас відчували те ж саме, коли ми прийшли на знімальний майданчик, ми хотіли, щоб Ендрю був там, ми шукали його. Він був як гель, який тримав нас всіх разом", - говорить він.

Ендрю Данбар був дублером в "Грі престолів" (Фото: belfastlive.co.uk (Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)

"Акторство було для нього особливим, але в основному це було для задоволення, і хоча він мав великий талант, коли люди говорили йому, щоб він став професіоналом, він просто сміявся і казав, що він щасливий, як він є", - додав Макклей.

Друг актора і музиканта також зізнався, що шокований новиною про його смерть.

"Він був справжньою людиною, талановитим, добрим і порядним, і у нього було велике і добре серце", - сказав Макклей.

Помер Ендрю Данбар із серіалу "Гра престолів" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)