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Він раптово зникне: український лікар порівняв COVID-19 з грипом

Автор: Людмила Жукова

Відомий український лікар зі Льова Тарас Жиравецький порадував українців оптимістичним прогнозом щодо коронавірусу. На думку медика, COVID-19 раптово зникне, як ми могли спостерігати з різними штамами грипу. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Люди просто втомилися від тієї інформації, яка щодня виливається на них з інтернету та телебачення щодо коронавірусу. Багато хто з колег пише дуже професійно і так довго, що для більшості не представляється можливим для читання і розуміння, бо відсутність медичної освіти таки тут грає свою роль. Нам потрібно розуміти, що цей вірус як несподівано з'явився, так і несподівано зникне, як ми спостерігали з різними штамами грипу", - написав Жиравецький.

Медик зазначив, що найголовніше - це не піддаватися паніці, зараз лікарі вже розуміють, як лікувати та справлятися з COVID-19.

"Впевнений, що коли ми спокійні й розуміємо, як нам діяти нам легше буде пережити цю пандемію. Звичайно, вчені за кілька років оцінять те, що весь світ робив правильно і вчасно, а що ні. А поки пропоную всім не панікувати, а спокійно жити нормальним життям і насолоджуватися тим, що ми маємо тут і зараз. Насправді ми маємо дуже багато цінного поруч і тільки такі часи змушують нас оцінити що ми не помічаємо", - резюмував лікар.

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Жиравецький висловив надію, що незабаром людство забуде пандемію, як страшний сон.

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