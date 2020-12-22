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Он внезапно исчезнет: украинский врач сравнил COVID-19 с гриппом

Автор: Людмила Жукова

Известный украинский врач из Льова Тарас Жиравецкий порадовал украинцев оптимистическим прогнозом по поводу коронавируса. По мнению медика, COVID-19 внезапно исчезнет, как мы могли наблюдать с различными штаммами гриппа. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Люди просто устали от той информации, которая ежедневно выливается на них из интернета и телевидения относительно коронавируса. Многие из коллег пишут очень профессионально и долго, что для большинства не представляется возможным для чтения и понимания, ибо отсутствие медицинского образования таки здесь играет свою роль. Нам нужно понимать, что этот вирус как неожиданно появился, так и неожиданно исчезнет, ​​как мы наблюдали с различными штаммами гриппа", - написал Жиравецкий.

Медик отметил, что самое главное - єто не поддаваться панике, сейчас доктора уже понимают, как лечить и справляться с COVID-19.

"Уверен, что когда мы спокойны и понимаем, как нам действовать нам легче будет пережить эту пандемию. Конечно, ученые за несколько лет оценят то, что весь мир делал правильно и вовремя, а что нет. А пока предлагаю всем не паниковать, а спокойно жить нормальной жизнью и наслаждаться тем, что мы имеем здесь и сейчас. Мы на самом деле имеем очень много ценного рядом и только такие времена заставляют нас оценить что мы не замечаем", - резюмировал врач.

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Жиравецкий выразил надежду, что вскоре человечество забудет пандемию, как страшный сон.

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