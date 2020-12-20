ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Чому на коронавірус небезпечніше хворіти взимку: відповідь лікаря-інфекціоніста

Неділя 20 грудня 2020 12:32
Чому на коронавірус небезпечніше хворіти взимку: відповідь лікаря-інфекціоніста
Чому коронавірусом небезпечніше хворіти взимку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Хворіти на коронавірус в сезоні осінь-зима небезпечніше, оскільки в цей період зростає число госпіталізацій з важкою формою COVID-19.

Таку думку висловила Ольга Голубовська, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця. Про це повідомляє УНН.

Медик каже, що зараз коронавірус агресивний, адже ми одержуємо великі дози вірусу, тому важких пацієнтів набагато більше. Але у весняно-літній період ситуація повинна змінитися.

"Триває сезон коронавірусу. Зараз він агресивний. Зараз ми отримуємо найбільші дози збудника, тому зростає кількість важких форм. У весняно-літній сезон це буде пом'якшуватися, як і минулого літа", - вважає Голубовська.

Лікар каже, ще влітку була надія, що коронавірус зійде нанівець. Але цього не сталося. Причому зараз збільшилася не тільки кількість хворих, але і зросло число тяжких форм.

"Ситуація (влітку. - Ред.) була не такою, як зараз. І за кількістю, але найголовніше - за кількістю важких форм. Влітку люди хворіли, але не було такої кількості важких форм", - зазначила інфекціоніст.

Раніше Ольга Голубовська розповіла, коли агресивний коронавірус може піти на спад.

А ось лікар зі Львова Тарас Жиравецький перерахував аналізи, які потрібно здати після того, як ви перехворіли на коронавірус.

Також медики ВООЗ назвали ключові симптоми коронавірусу, за якими можна визначити захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Ольга ГолубовскаяКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся