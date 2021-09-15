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Раптова смерть учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці

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Єгипет, Середа 15 вересня 2021 19:27
Раптова смерть учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці Колаж РБК-Україна: з'явилися нові подробиці смерті учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко
Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко несподівано померла в понеділок, 13 вересня. Їй було всього 30 років. З'ясувалося, що серце учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" раптово зупинилося під час відпочинку в Єгипті.

Про це розповіла її давня подруга Лера Корф в Instagram-сторіз.

"Стелли була у відпустці і померла там в Єгипті. Її родині не зайвим буде фінансова допомога для репатріації", - зазначила вона.

Раптова смерть учасниці &quot;МастерШеф&quot; Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці

Скріншот з Instagram

Корф також заявила, що смерть її подруги не пов'язана з коронавірусом. На даний момент збираються кошти, щоб повернути тіло Стелли Клименко в Україну.

Ви можете надати допомогу і перевести гроші на карту батька Стелли Клименка Олега Володимировича. Номер картки 5363 5420 1759 4103.

Раптова смерть учасниці &quot;МастерШеф&quot; Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці

Скріншот з Instagram

Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї. Учасниця "МастерШеф" все життя мріяла відкрити власний ресторан.

Нагадаємо, під Харковом пара потонула під час побачення. Хлопець і дівчина сиділи в мікроавтобусі на березі водойми, але потім в якийсь момент авто покотилося у воду. Все сталося дуже швидко і молодим людям не вдалося вибратися.

Ми також писали про те, що пішов з життя молодий український футболіст Денис Барвінко, який у складі харківського "Металіста" став срібним призером Чемпіонату України сезону 2012/2013 рр.Спортсмену було 27 років.

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Єгипет МастерШеф
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