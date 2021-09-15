Раптова смерть учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко: з'явилися нові подробиці

Стелла Клименко несподівано померла в понеділок, 13 вересня. Їй було всього 30 років. З'ясувалося, що серце учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" раптово зупинилося під час відпочинку в Єгипті.

Про це розповіла її давня подруга Лера Корф в Instagram-сторіз .

"Стелли була у відпустці і померла там в Єгипті. Її родині не зайвим буде фінансова допомога для репатріації", - зазначила вона.

Скріншот з Instagram

Корф також заявила, що смерть її подруги не пов'язана з коронавірусом. На даний момент збираються кошти, щоб повернути тіло Стелли Клименко в Україну.

Ви можете надати допомогу і перевести гроші на карту батька Стелли Клименка Олега Володимировича. Номер картки 5363 5420 1759 4103.

Скріншот з Instagram

Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї. Учасниця "МастерШеф" все життя мріяла відкрити власний ресторан.