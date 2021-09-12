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Під Харковом молода пара потонула під час побачення: фото і відео з місця трагедії

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Харківська область, Неділя 12 вересня 2021 08:58
Під Харковом молода пара потонула під час побачення: фото і відео з місця трагедії Фото: Під Харковом молода пара потонула під час побачення (facebook.com UA.KyivPolice)
Автор: Світлана Мащенко

У передмісті Харкова молода пара загинула під час побачення. У соцмережах повідомляють, що хлопець і дівчина були в мікроавтобусі на березі водойми. У якийсь момент авто скотилося у воду, і вибратися їм не вдалося.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Трагедія трапилася ввечері, 11 вересня в районі Безлюдівки в місцевому водосховищі. Молоді люди перебували на задньому сидінні автомобіля Renault Trafic. Мікроавтобус скотився у воду, що і призвело до загибелі людей.

Рятувальники дуже довго намагалися дістати авто. Ситуацію ускладнювало те, що машина лежала на боці. Троси обривалися, але врешті-решт машину дістали.

Під Харковом молода пара потонула під час побачення: фото і відео з місця трагедії

"На Безлюдівці Газель пішла під воду: два трупи. Хлопець з дівчиною займалися інтимними справами в машині і скотилися у воду… Вибратися, на жаль, не вдалося... Рятувальники зараз витягують авто з води", - йдеться в повідомленні каналу Типовий Харків.

Інформацію про інцидент підтвердили в ДСНС Харківському ЗМІ 057.ua.

Відео: під Харковом пара потонула у водоймі займаючись любов'ю

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