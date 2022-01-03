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Названо лайфхак, який допоможе вмістити у ручну поклажу якомога більше речей

Автор: Тетяна Самарук

Мандрівники, які користуються літаком, не хочуть переплачувати за багаж. Тому, цього робити не доведеться, якщо спробувати вмістити всі речі у ручну поклажу.

Лайфхаком поділилась TikTok-блогерка з нікнеймом mylifesatravelmovie.

Так, секрет дівчини полягає у тому, що вона використовує дорожні компресійні мішки. Це дозволяє їй випустити лишнє повітря та звільнити більше місця у сумці чи валізі.

Зокрема, спершу вона поскладала деякі свої речі на купу без використання жодних прийомів. Загалом у неї вийшло 12 предметів, включно з 2 куртками.

Потім вона дістала компресійний мішок, засунула одяг туди та щільно закрила пакет. Далі вона вилізла на мішок з речами та рухалася, аби "витиснути" зайве повітря.

За кілька секунд пакунок зменшився щонайменше на третину. Вкінці вона легко спакувала 2 таких пакети у невеличку валізу, в якій після цього ще залишилося місце.

@mylifesatravelmovie Save baggage fees with this #packinghack ! #carryononly #traveltips #travelhacks #budgettravel #solotravelwoman #fyp #tiktoktravel Send Me on My Way - Vibe Street

Відео переглянули майже 290 тисяч разів.

Раніше ми повідомляли, яку їжу дозволено брати на борт літака.

Також ми називали напої, які краще ніколи не замовляти у літаку.

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Літак