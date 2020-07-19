Втручання у віру? В Україні почнуть "чистку" релігійних організацій

В Україні змінять законодавство для релігійних організацій, щоб так звані "секти" не забирали майно у людей. Новий законопроєкт розробляється комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Про це розповіла народний депутат від "Слуг народу", голова цього комітету Галина Третьякова.

За її словами, мова йде про релігійні організації, які працюють як фінансові установи та забирають кошти у людей.

"В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними установами може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно", - пояснила депутат в інтерв'ю "Громадське".

Третьякова назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням".

"Така проблема є, коли під релігійною організацією ховається фінансова установа, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" [працює], яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що людина в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона у цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли ", - пояснила депутат.

Під деструктивними релігійними організаціями (сектами) можна розуміти організовану спільність людей, яка діє під виглядом релігійної чи громадської організації. Його прихильники об'єднані загальною доктриною, ідеологією та цілями. Але ця доктрина суперечить національним інтересам держави або становить загрозу громадському порядку, миру, безпеці, здоров'ю та моральності суспільства.

Нагадаємо, що раніше учасник "Битви екстрасенсів" розповів правду про шоу.

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