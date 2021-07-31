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Не є смертоноснішим: у ВООЗ зробили важливу заяву про штам Дельта

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Субота 31 липня 2021 17:28
Не є смертоноснішим: у ВООЗ зробили важливу заяву про штам Дельта Фото: вчені розповіли про штам "Дельта" (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, що штам Дельта не є смертоноснішим, ніж інші варіанти.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами експерта ВООЗ Марії ван Керхове, наразі є багато доказів, щоб вважати штам "Дельта" тим вірусом, який поширюється швидкими темпами. Також він не є смертоноснішим варіантом.

Однак, фахівці ще не зареєстрували підвищений рівень смертності від штаму.

Як розповів головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян, зараз, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі ефективним способом запобігання зараженню, в тому числі проти варіанту Дельта, хоч і захищають від нього гірше.

Вірус прогресує та пристосовується

Як додав Раян, вакцини забезпечують значний захист від важкого перебігу та госпіталізації.

Окрім того, зараз триває боротьба з вірусом, який став набагато пристосованим.

Що відомо про "Дельту"

Цей вірус залишається недостатньо дослідженим, але, за попередніми оцінками, цей штам є у 1,6 раза заразнішим, ніж штам "Альфа" (британський різновид вірусу).

У випадку зараження "Дельтою" симптоми можуть бути традиційними для Covid-19 - кашель, лихоманка, втрата відчуття запаху і смаку. Водночас дослідники кажуть, що з новим штамом такі симптоми зустрічаються рідше.

Лихоманка залишається досить поширеним симптомом, але втрата нюху більше не є з-поміж топ-10 симптомів.

Раніше ми повідомляли, що ВООЗ попередила, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в 132 країнах.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Дельта" не є смертоноснішою, ніж штам COVID-19, який виявили в Ухані ще на початку пандемії.

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