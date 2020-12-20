Як впливає вживання одного яблука в день на організм: вражаючі показники

Лікарі та вчені неодноразово підкреслювали користь яблук для організму, проте тепер вони вирішили пояснити скільки їх потрібно вживати і як довго, щоб відчути ефект для здоров'я. У медичному журналі дослідники розповіли про те, як щоденне вживання цього фрукта впливає на самопочуття і показники здоров'я людини в довгостроковій перспективі. Результати дослідження опублікували в медичному журналі HealthLine.

Яблука багаті важливими поживними речовинами, включаючи клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Один плід у середньому містить такі поживні речовини:

Калорійність: 95

Вуглеводи: 25 грам

Клітковина: 4,5 грама

Вітамін С: 9% від добової норми

Мідь: 5% від добової норми

Калій: 4% від добової норми

Вітамін К: 3% від добової норми

Зокрема, вітамін С діє як антиоксидант для нейтралізації шкідливих сполук, відомих як вільні радикали, захищає від хвороб. Яблука також є відмінним джерелом інших антиоксидантів, таких як кверцетин, кавова кислота та епікатехін.

Якою може бути користь від вживання цього фрукта кожен день:

Підтримка здоров'я серця. Дослідження показують, що вживання більшої кількості яблук знижує ризик розвитку низки хронічних захворювань, включаючи хвороби серця. Одне дослідження, проведене серед більш ніж 20 000 дорослих людей показало, що споживання більшої кількості фруктів і овочів з білою м'якоттю, включаючи яблука, було пов'язане з більш низьким ризиком інсульту. Вчені вважають, що цей ефект обумовлений вмістом флавоноїдів, що зменшують запалення і захищають здоров'я серця. Ці фрукти також багаті розчинною клітковиною, яка може допомогти знизити кров'яний тиск і рівень холестерину.

Профілактика і боротьба з раком. Яблука містять кілька сполук, які можуть допомогти запобігти появі та розвитку раку, в тому числі антиоксиданти і флавоноїди. Згідно з одним оглядом 41 дослідження, споживання більшої кількості яблук було пов'язане зі зниженням ризику розвитку раку легенів. Інше дослідження виявило аналогічні результати, повідомивши, що вживання більшої кількості яблук було пов'язане з більш низьким ризиком розвитку колоректального раку. Дослідники також довели, що високий вміст овочів і фруктів в раціоні допомагає організму захиститися від раку шлунка, товстої кишки, легенів, порожнини рота і стравоходу.

Підтримка втрати ваги. Було показано, що завдяки вмісту клітковини яблука сприяють почуттю ситості, зменшують споживання калорій і збільшують втрату ваги.

Поліпшення здоров'я кісток. Дослідження на людях і тваринах показали, що вживання великої кількості фруктів може бути пов'язане зі збільшенням мінеральної щільності кісткової тканини та зниженням ризику остеопорозу.

Стимуляція роботи мозку. Вченим також вдалося довести, що вживання яблук може допомогти зменшити окислювальний стрес, запобігти зниженню когнітивних здібностей і сповільнити ознаки старіння.

Захист від астми. Дослідження показують, що підвищене споживання яблук може бути пов'язано з більш низьким ризиком розвитку астми.

Зниження ризику розвитку діабету. Згідно з результатами ряду досліджень, вживання одного яблука в день знижує ризик розвитку діабету другого типу на 28%.

При цьому лікарі вказують, що через велику кількість клітковини яблука можуть вплинути на здуття живота, а також газоутворення.

Нагадаємо, що раніше лікарі розповіли, в якому віці особливо небезпечно вживати алкоголь, тому що це загрожує незворотними наслідками.

Також вчені створили спеціальний розчин, який допоможе позбавитися від похмілля.