Що впливає на смертність від COVID-19: лікар розповіла, коли треба негайно викликати "швидку"

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

У київській Олександрівській лікарні розповіли, від чого залежить порятунок життя пацієнтів з коронавірусом

Коронавірус в Україні вже забрав 279 життів, а всього кількість хворих склала станом на 2 травня 11 411. За даними Центру громадського здоров'я, які повністю одужали після COVID-19 майже півтори тисячі пацієнтів.

Головний лікар Олександрівської лікарні у Києві Людмила Антоненко розповіла, що на смертність від коронавірусу впливають багато чинників, включаючи надання кваліфікованої медичної допомоги, загальний стан організму та своєчасність звернення до медиків. Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"По-перше, це кількість вірусу, яка потрапила в організм. Якщо багато - то з більшою ймовірністю виникає "цитокіновий шторм", коли дуже швидко наростає вся симптоматика, розвивається дихальна недостатність, виникає пневмонія, як правило, двобічна, полісегментарна, важка. Такі хворі надходять вже киснезалежними і, як правило, одразу в реанімацію", - сказала вона.

Також має значення вік, оскільки чим старше хворий, тим частіше за все має хронічні супутні захворювання, які ускладнюють перебіг будь-якого іншого захворювання.

Але сам по собі вік не є вирішальним, наголосила Антоненко.

"Ми зіткнулися з тим, що на початку спалаху до нас надходили молоді хворі - 36-48 років. І, на жаль, в нас померли два пацієнти такого віку. Один з них мав цукровий діабет і артеріальну гіпертензію. ", - згадала головлікар.

У зазначених випадках ці двоє молодих хворих поступили до лікарні пізно, додала Антоненко.

"Вони розраховували, напевно, що перележать вдома, пролікуються. Їх спостерігали вдома лікарі, була антибактеріальна терапія. Але їм не вимірювали рівень кисню в крові, і коли вони на другий тиждень хвороби надійшли до нас, рівень кисню був вже 50 при нормі 99-100. 50 - це коли людина вже майже не дихає. В нас навіть не було вибору, чи підключати їх до ШВЛ. А коли терапія на ШВЛ виявилася неефективною, то підключили до апарату ЕКМО. Але, на жаль, врятувати їх не вдалося", - констатувала вона.

Головлікар столичної лікарні звернула увагу, що висока температура або утруднене дихання - привід терміново звертатися за медичною допомогою.

"Слід негайно викликати "швидку". Не чекати. Чим швидше такий пацієнт потрапить в стаціонар, тим вище шанси на одужання", - пояснила Антоненко.

Також вона дивується, що на практиці немає так званої "золотої середини".

"Або люди з високою температурою і у важкому стані намагаються лікуватися вдома. Або люди з температурою 37 біжать до своїх сімейних лікарів, або напряму до нас, стоять в черзі, вимагають протестувати на коронавірус і покласти в лікарню. Ми тут на початку спалаху спостерігали невелику паніку, черга з машин "швидкої" стояла майже до Бессарабки", - розповіла головлікар Олександрівської лікарні.

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст з Києва розповіла, що в Україні з лікарень часто виписують пацієнти, які клінічно видужали, але тривалий час вони можуть бути носіями вірусу.