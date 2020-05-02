Скільки хворих COVID-19 не мають симптомів і залишаються заразними

Коронавірус може не мати симптомів (колаж РБК-Україна)

Вчені попередили про безсимптомну передачу коронавірусу

Пандемія коронавірусу за прогнозами вчених може повертатися кількома хвилями через два роки, а контроль над COVID-19 можливий тільки після появи колективного імунітету у 2/3 населення планети. Водночас медики і дослідники відзначають тривожний фактор безсимптомного перебігу хвороби та розповсюдження небезпечного вірусу.

Американські вчені дійшли висновків, що до 25% людей, заражених COVID-19, залишаються безсимптомними.

За словами високопоставленого представника охорони здоров'я США, значна частина пацієнтів з коронавірусом може взагалі не мати характерних симптомів - ключового чинника, що сприяє поширенню вірусу. Про це передає Live Science.

"Це важливо, тому що тепер у нас є люди, які можуть не мати жодних симптомів, але можуть сприяти інфікуванню", - сказав директор Центрів по контролю і профілактиці захворювань Роберт Редфілд.

Більш того, навіть якщо люди хворіють, вони можуть передати вірус протягом 48 годин до появи симптомів, додав він.

"Це допомагає пояснити, наскільки швидко цей вірус продовжує поширюватися всією країною, тому що у нас є безсимптомні розповсюджувачі, і у нас є люди, які передають (вірус) за 48 годин до того, як вони стануть симптоматичними", - зазначив Редфілд.

Недавні дослідження, проведені в інших країнах, також показують, що можлива безсимптомна передача COVID-19. Наприклад, дослідження, опубліковане 1 квітня в щотижневому звіті по захворюваності та смертності CDC, показало, що більш ніж 150 випадків COVID-19, не пов'язаних з поїздками, в Сінгапурі 6,4% можуть бути пов'язані з безсимптомною передачею.

В іншому дослідженні, опублікованому 19 березня в журналі "Нові інфекційні захворювання", вчені вивчили дані про COVID-19 в Китаї за межами провінції Хубей та виявили, що в 12,6% випадків спостерігалася безсимптомна передача.

У світлі цих даних про безсимптомне поширення CDC "наполегливо" переглядає свої рекомендації щодо використання масок для обличчя та чи повинні люди носити їх, якщо у них немає симптомів, сказав Редфілд.

Так, зараз агентство рекомендує носити маски тільки медичним працівникам і людям, які хворіють COVID-19.

"Коли ми потрапляємо в ситуацію, коли у нас достатньо масок, я вважаю, що виникне дуже серйозне міркування з приводу... розширення цієї рекомендації на використання масок", - сказав директор Національного інституту алергії та Інфекційних захворювань (США) Ентоні Фаучі.

Нагадаємо, нещодавно 24-річна британська медсестра, яка поборола коронавірус, розповіла про дивні симптоми COVID-19, про яких мало хто знає.

Раніше ми писали про те, що коронавірус може викликати серйозні ускладнення навіть у здорової людини.