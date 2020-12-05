Влада розповіла, яким буде наступний карантин в Україні: не схожий на попередні

Карантин вихідного дня в Україні закінчився і тепер місця громадського харчування, а також розважальні заклади знову готові приймати відвідувачів. Однак якщо зростання захворюваності на коронавірус знову буде мати великий добовий приріст, владі доведеться ввести новий карантин.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов виключає можливість введення карантину вихідного дня повторно, однак зазначає, що новий карантин, який, на його думку, доведеться вводити вже в новому році, буде істотно відрізнятися від тих методів перешкоди поширенню коронавірусу, які в нашій країні застосовувалися раніше. Про це міністр розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Олег Немчинов заявив, що нове посилення карантину буде сильно відрізнятися від попередніх. Він додав, що влада врахувала помилки, зроблені під час першого "березневого" карантину та розробляє нову систему обмежень.

Відповідаючи на питання про те, чи повернеться Україна до карантину вихідного дня, міністр також уточнив новий поріг добової захворюваності в країні для введення жорстких обмежувальних заходів.

"Думаю, до кінця року ми не повернемося до цього режиму, проміжна мета збити цю хвилю, яка почала збільшуватися в жовтні, була досягнута локально. Зараз здійснюються всі заходи для того, щоб у разі необхідності, якщо ми досягнемо порога у 25 тис. і більше захворювань на день, перейти в січні до більш жорстких карантинних обмежень, які будуть сильно відрізнятися як від карантину вихідного дня та адаптивного карантину, так і від весняного карантину, коли ми не розуміли, з чим зіткнулися", - розповідає міністр.

Немчинов уточнив, що "якщо фахівці в обличчі міністра охорони здоров'я та головного санітарного лікаря будуть бачити такі пропозиції (про введення карантину вихідного дня у січні – ред.), будемо їх розглядати".

Нагадаємо, що раніше головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, які установи будуть закриті під час наступного карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Україні знову видужалих від коронавіруса зареєстрували більше, ніж нових випадків COVID-19. За вчора від коронавіруса одужали майже 15 тисяч українців.