Владельцев iPhone спросили, перешли бы они на Android. И вот, что те ответили

Готовы ли пользователи iPhone перейти на Android - вопрос непростой. А вы знаете, какое поколение "подсело" на Apple и какую мобильную операционную систему можно считать мировым лидером?

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Apple Hub в соцсети Х, Bloomberg Intelligence, Statista.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о позиции пользователей iOS и Android, а также какая мобильная ОС является наиболее распространенной в мире.

Что думают пользователи соцсетей

Недавно на странице Apple Hub в социальной сети Х был запущен опрос для пользователей iPhone: "Перешли бы вы когда-нибудь на Android".

Интересная инициатива (скриншот: twitter.com/theapplehub)

Согласно имеющимся под публикацией комментариям, большая часть ценителей Apple не планирует отказываться от своих гаджетов и переходить на другую операционную систему при любой ситуации:

"Я бы скорее использовал iPhone 6, чем переходил на последнюю версию Android"

"Не перешел бы, даже если бы мне пытались за это заплатить"

"Только через мой труп"

"Нет, не в этой жизни. Разве что Apple сделает что-то очень странное"

"Нет. Потому что экосистема Apple невероятна и работает очень хорошо. Я могу легко переключаться между работой и личным"

В то же время большое количество людей признались, что на самом деле используют одновременно несколько мобильных телефонов с разными операционными системами - и iOS, и Android.

"У меня лучшее из обоих миров", - подчеркнул один из таких пользователей и даже продемонстрировал соответствующее фото.

Большое количество людей из разных стран пользуются несколькими гаджетами с разными ОС (скриншот: twitter.com/theapplehub)

Кое-кто отметил также, что недавно перешел с Android на iPhone и подчеркнул, что это - "не лучше".

"Но он (iPhone, - Ред.) более устойчив. Если вам нужен телефон просто для работы, с небольшими настройками, но с меньшими проблемами - это iPhone", - добавил пользователь.

Наконец в меньшей части комментариев речь идет о том, что люди готовы отказаться от iPhone. Несколько пользователей даже рассказали, что уже запланировали покупку нового гаджета или перешли на Android.

Какое поколение "подсело" на Apple

Согласно результатам опроса, проведенного Bloomberg Intelligence (BI) среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет (так называемого поколения Z), гаджетам от Apple отдают предпочтение почти 79% пользователей.

Предыдущее исследование BI охватывало возрастную группу 18-85 лет и также выявило преимущество iOS.

Поколение Z, рожденное в 2000-2012 годах, предпочитает iPhone (инфографика: bloomberg.com)

"Мы видим, что доминирование Apple на рынке смартфонов в США продолжает обуславливаться пользователями поколения Z. Поскольку лояльность к бренду Apple так сильна, а население продолжает стареть, мы ожидаем, что Apple, вероятно, продолжит накапливать большую долю рынка в регионе. И, вероятно, совершит более широкое распространение во всем мире", - отметил старший технологический аналитик BI Анураг Рана.

Кто лидирует в мировом рейтинге

Данные платформы Statista свидетельствуют о том, что в четвертом квартале 2023 года ведущей мобильной операционной системой в мире является Android с 70,1% рынка.

При этом ближайший его конкурент - iOS от Apple - получил лишь 29,2% (в течение того же периода).

"Ключевое различие между двумя системами касается аппаратного обеспечения: iOS доступна только на устройствах Apple, в то время как Android поставляется с устройствами от разных производителей", - уточняется в отчете.

Доля мирового рынка мобильных ОС с 2009 по 2023 год, поквартально (инфографика: statista.com)