Устраивает новый ад: Шаманская намекнула на возвращение Ханумака в Украину

"Много раз он превращал мою жизнь в ад", - написала Шаманская в соцсетях.

Она подчеркнула, что только удаление на разные континенты позволило ей начать новый, спокойный этап в жизни вместе с сыном. Однако теперь она снова вынуждена сталкиваться с трудностями.

"Он возвращается и устраивает новый ад... Потому что все, что связано с моим сыном, - самое главное в моей жизни!", - добавила Алина.

Скриншот

Знаменитость обратилась к женщинам с призывом изучать психологические типы мужчин: "Девушки, я вас прошу! Изучайте психотипы мужчин. Вы должны различать психопата от газлайтера, нарцисса от абьюзера... Рожать детей от таких нельзя. Это поломает всю вашу жизнь и жизнь ребенка".

Особое внимание она обратила на вред, который могут нанести манипуляции детьми: "Самое страшное, что существует в этой жизни: это манипуляции невинным ребенком, когда ломают ему ментальное здоровье. А так будет 100%, если имеете дело с психопатом".

Скриншот

Ведущая отметила, что такие люди не придерживаются обещаний и манипулируют реальностью.

"Невозможно адекватно коммуницировать с человеком, который тебе в глаза говорит: "Да, обещаю, договорились!' А через несколько часов: 'Я такого не говорил!' И не сдерживает ни одного своего слова", - отметила Алина.

Звезда также отметила, что готова открыто говорить о своем опыте, чтобы предупредить других: "Об этом надо говорить! И я буду об этом говорить! Потому что я имею опыт и не хочу, чтобы кто-то из вас его повторял".

Скриншот

Шаманская обратилась с просьбой о поддержке, признавшись, что ей не хватает сил, чтобы снова переживать эти трудности: "Мама, пришли мне сил с неба... Я не знаю, как это переживать снова... То, что казалось позади, кажется, что на новый круг у меня нет сил".

Что известно о разводе Шаманской и Ханумака

Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились в 2016 году. Уже в августе следующего года пара поженилась, а уже через месяц после свадьбы у супругов родился сын, которого они назвали Артуром.

О разводе блогерша объявила в январе 2023 года.

Позже интервьюерка призналась, что решительно и без сомнений приняла решение о разрыве и ни разу об этом не пожалела.

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком (фото: instagram.com/shamankaa)

Ходили слухи, что супруги распались из-за измен Ханумака. Однако актер опроверг эту информацию.

"Во-первых, я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался, я заехал со своим другом к его подруге на несколько часов перед поездкой. Во-вторых, мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны мы жили отдельно. То, что об этом мы не говорили публично, это, прежде всего, были наши с ней дела", - прокомментировал Руслан.

Отметим, в начале июля юморист заявил, что уехал из Украины в США. Тогда он намекал, что собирается остаться жить за границей, ведь хочет воспитывать сына, который с мамой живет в Лос-Анджелесе. Ханумак тогда заявил, что пусть он будет предателем, но Артур будет расти с отцом.

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком и сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

После волны критики в соцсетях артист решил объяснить причины своего выезда за границу. По его словам, он покинул страну вполне законно. Шоумен отметил, что после введения мобилизационного закона он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

В результате медицинских обследований у него были выявлены серьезные симптомы астмы, из-за чего ему, по его словам, предоставили отсрочку от мобилизации до 3 ноября этого года. Однако впоследствии Ханумак удалил это сообщение со своих страниц в соцсетях.